Vale diz que avalia potencial venda de 70% de ativos de energia à GIP

SÃO PAULO (Reuters) - A Vale está avaliando a potencial alienação de 70% de participação na geradora renovável Aliança Energia, incluindo os ativos Sol do Cerrado e Consórcio Candonga, para a Global Infrastructure Partners (GIP), disse a mineradora em fato relevante nesta sexta-feira.

A Reuters noticiou na véspera que a companhia estava avançando nas negociações com a gestora para a venda de participação majoritária em ativos renováveis, segundo fontes com conhecimento do assunto.

No comunicado desta sexta-feira, a Vale confirmou a potencial transação e disse que "não há qualquer instrumento vinculante firmado quanto à alienação e que qualquer decisão nesse sentido será tomada em conformidade com as políticas e regras de governança da companhia".

(Por Letícia Fucuchima)