Usiminas tem prejuízo de R$117 mi no 4º tri, espera resultado melhor no 1º tri

SÃO PAULO (Reuters) - A Usiminas anunciou nesta sexta-feira que sofreu prejuízo líquido de R$117 milhões no quarto trimestre, uma reversão ante o lucro líquido de quase R$1 bilhão obtido um ano antes, em um resultado pressionado pela forte valorização do dólar contra o real no período.

A Usiminas afirmou que tem expectativas "ainda positivas" para seu desempenho no primeiro trimestre apesar do "cenário desafiador" e disse no balanço que espera "uma melhora" nos resultados consolidados do primeiro trimestre, mas não mencionou base de comparação.

A produtora de aços planos entregou um resultado operacional medido pelo Ebitda ajustado de R$518 milhões de outubro ao final de dezembro, queda de 17% sobre o quarto trimestre de 2023, apesar de recuo no custo do produto vendido.

Analistas, em média, esperavam Ebitda de R$541,8 milhões para a Usiminas nos três últimos meses do ano passado, segundo projeções compiladas pela Lseg. A expectativa de faturamento líquido era de R$6,68 bilhões e a empresa apurou R$6,48 bilhões.

A companhia estimou investimento de R$1,4 bilhão a R$1,6 bilhão este ano, acima do montante de R$1,08 bilhão desembolsado em 2024.

Para o atual trimestre, a Usiminas afirmou que espera "um aumento do volume de vendas no mercado interno, reflexo de uma demanda resiliente, e menores vendas para exportação, levando assim a um leve aumento no volume total de vendas de aço e com melhor mix".

A companhia também prevê uma receita líquida por tonelada de ligeiramente superior ao trimestre anterior, diante do melhor mix de produtos vendidos e "repasses de preços na distribuição e na indústria" que começaram a ser implementados no quarto trimestre do ano passado.

Já sobre o custo do produto vendido por tonelada (CPV/ton), um indicador de eficiência operacional, a Usiminas espera "uma leve melhora" para o primeiro trimestre diante da expectativas de contínuos ganhos operacionais a serem gerados em parte pelos investimentos da companhia em suas instalações. A Usiminas teve um CPV/ton de R$5.147 no quarto trimestre na unidade de siderurgia, praticamente estável ante os terceiro trimestre.

Na unidade de mineração, a Usiminas espera estabilidade de volumes de venda no primeiro trimestre. A companhia vendeu 2,2 milhões de toneladas de minério nos três últimos meses do ano passado, queda de 8% na comparação anual.

(Por Alberto Alerigi Jr.)