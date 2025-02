Usiminas reverte lucro e registra prejuízo líquido é de R$ 117 milhões no 4º trimestre

A Usiminas apresentou prejuízo líquido de R$ 117 milhões no quarto trimestre de 2024, revertendo assim o lucro líquido de R$ 975 milhões do mesmo período de 2023.

O Ebitda ajustado ficou em R$ 518 milhões nos últimos três meses do ano, com queda de 17% em relação ao registrado um ano antes. A receita líquida somou R$ 6,480 bilhões, queda de 4% na mesma base de comparação.

Em 2024, a companhia registrou lucro líquido de R$ 3 milhões, ante lucro líquido de R$ 1,6 bilhão apresentado no ano anterior. Segundo a Usiminas, variação entre os anos é reflexo principalmente das perdas cambiais líquidas registradas no ano.

No trimestre, a razão do prejuízo foi a mesma e mais do que compensou a melhora do lucro operacional no trimestre.

O Ebitda ajustado consolidado totalizou R$ 1,6 bilhão no ano, 8,3% inferior em relação à 2023 (R$ 1,8 bilhão). Tal redução, segundo a empresa, concentrou-se na unidade de Mineração, enquanto a Unidade de Siderurgia apresentou expansão de Ebitda no ano. A margem Ebitda foi de 6,2% em 2024, ante 6,3% em 2023.

A receita líquida em 2024 alcançou R$ 25,9 bilhões, 6,4% inferior à de 2023 (R$ 27,6 bilhões), decorrente da redução da receita líquida em ambas as unidades de negócio. Na siderurgia, mesmo com aumento de volumes vendidos de 5,8%, a empresa registrou queda de 9,7% de receita líquida por tonelada devido a queda do preço da commodity.

Na mineração, a queda de 16,1% na receita líquida também se relacionou com os preços internacionais do minério de ferro, além de menores volumes de vendas.

A siderurgia apresentou um custo do produto vendido (CPV) de R$ 22,4 bilhões, 6,4% inferior a 2023, uma redução de 11,5% do CPV por tonelada no período. Na mineração o CPV foi de R$ 2,4 bilhões, em linha com o apresentado em 2023.