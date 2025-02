Um dia após ataque terrorista, Conferência de Segurança de Munique reúne líderes internacionais

Começa nesta sexta-feira (14) e termina no domingo (16), na Alemanha, a Conferência de Segurança de Munique, o mais importante fórum mundial sobre política de segurança. O evento abre as portas poucos dias após o presidente americano, Donald Trump, surpreender ao anunciar que negociava com o presidente russo, Vladimir Putin, um acordo que colocaria fim à guerra na Ucrânia.

Marcio Damasceno, correspondente da RFI em Berlim

A 61? Conferência de Segurança de Munique reúne cerca de 60 chefes de Estado e de governo, além de 100 ministros, diplomatas, militares e especialistas em segurança, que vão discutir os principais temas de política de segurança internacional.

O encontro mais esperado é o do presidente ucraniano, Volodymyr Zelenski, com o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, dois dias após Trump telefonar para Putin e afirmar que os dois líderes chegaram a um acordo para iniciar "negociações imediatas" para acabar com a guerra.

O telefonema de Trump e Putin pegou os europeus de surpresa, que agora temem ficar fora da mesa de negociações para acabar com o conflito, que completa três anos no próximo dia 24.

Os aliados europeus de Kiev criticaram Trump, afirmando que ele enfraqueceu a posição ucraniana, fazendo concessões a Putin já antes do início das conversas.

No mesmo dia do telefonema com Putin, o presidente americano disse que a integração da Ucrânia à Otan é "impraticável". Ele também insinuou que é "improvável" que Kiev consiga recuperar seu território antes de 2014, que inclui a península da Crimeia, anexada pelos russos.

Nesta quinta-feira (13), Trump anunciou que haverá em Munique uma reunião entre "representantes de alto nível" de Estados Unidos, Ucrânia e Rússia.

O presidente americano não especificou quem exatamente estaria na reunião, mas Zelenski já teria descartado encontros com representantes russos. Além disso, membros do governo de Moscou não foram convidados pelos organizadores da conferência.

Outros temas de destaque serão discutidos no encontro. Entre eles, a situação em Israel e nos territórios palestinos, diante do atual cessar-fogo entre Israel e o Hamas, e os planos de Donald Trump para a Faixa de Gaza.

A reconstrução da Síria depois da queda do governo do presidente Bashar al-Assad é outro tópico que será debatido.

Outros assuntos abordados nas várias rodadas de discussão previstas no evento são a arquitetura financeira global, a resiliência das democracias, mudanças climáticas, segurança nuclear e o futuro da inteligência artificial (IA).

Eleição na Alemanha

A eleição geral na Alemanha, que acontece em 23 de fevereiro, também deve movimentar alguns debates. Além do chanceler alemão, Olaf Scholz, participam da conferência o candidato conservador e favorito nas pesquisas Friedrich Merz, que deve se tornar o próximo chanceler.

O líder da oposição alemã tem, inclusive, encontros agendados com o vice americano J.D. Vance, com o secretário-geral da Otan, Mark Rutte, e outros representantes de alto escalão da União Europeia e da China.

A Conferência de Segurança de Munique ocorre sob um forte esquema de segurança. A polícia está em alerta máximo um dia depois de um motorista atropelar uma multidão na cidade, deixando 30 feridos, alguns em estado grave. O autor do ataque é um requerente de asilo de 24 anos, do Afeganistão, que confessou ser o autor da ação.