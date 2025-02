UE diz que reagirá com firmeza contra aumentos tarifários recíprocos dos EUA

Por Philip Blenkinsop

BRUXELAS (Reuters) - A Comissão Europeia afirmou nesta sexta-feira que não vê justificativa para a política comercial "recíproca" proposta pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e que reagirá "firme e imediatamente" contra os aumentos de tarifas resultantes dessa política.

A Comissão, que coordena a política comercial da União Europeia, de 27 países, descreveu a política proposta como um passo na direção errada.

"A UE mantém algumas das tarifas mais baixas do mundo e não vê justificativa para o aumento das tarifas dos EUA sobre suas exportações", afirmou a Comissão em um comunicado.

A tarifa média aplicada pela União Europeia sobre bens importados está entre as mais baixas do mundo, segundo o executivo da UE, com mais de 70% das importações entrando sem tarifas.

Um informativo da Casa Branca, na quinta-feira, destacou a diferença entre as tarifas da UE sobre as importações de automóveis, de 10%, em comparação com a taxa de 2,5% para aqueles que entram nos Estados Unidos, bem como as restrições da UE sobre as importações de mariscos dos EUA.

"A UE reagirá com firmeza e imediatamente contra barreiras injustificadas ao comércio livre e justo, inclusive quando as tarifas forem usadas para desafiar políticas legais e não discriminatórias", afirmou em um comunicado.

Os comentários ecoam a promessa da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, na terça-feira, de "contramedidas firmes e proporcionais" em resposta à decisão de Trump de impor tarifas sobre todas as importações de aço e alumínio.

Os ministros da UE responsáveis pelo comércio adotaram uma linha mais suave na quarta-feira, priorizando as negociações em relação às medidas retaliatórias, cientes de que as tarifas de aço e alumínio dos EUA só serão aplicadas a partir de 12 de março.

"Há uma janela para negociação", disse o ministro das Relações Exteriores da Irlanda, Simon Harris, em um comunicado.

Da mesma forma, a diretriz de Trump na quinta-feira não impôs mais tarifas, mas deu início ao que pode ser semanas ou meses de investigação sobre as taxas impostas aos produtos dos EUA por outros parceiros comerciais antes de elaborar uma resposta.

Três diplomatas da UE disseram que faz sentido usar o tempo para negociar, enquanto preparam uma resposta firme caso as tarifas dos EUA forem impostas.

(Reportagem de Philip Blenkinsop, Jan Strupczewski, Benoit Van Overstraeten)