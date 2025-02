Ucrânia precisará dobrar tamanho do Exército se não puder entrar na Otan, diz Zelenskiy

KIEV (Reuters) - O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, disse na Conferência de Segurança de Munique nesta sexta-feira que seu país precisará dobrar o tamanho do Exército para 1,5 milhão de pessoas se não puder entrar na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

No entanto, o líder ucraniano também reconheceu que os Estados Unidos são contra a adesão de Kiev à aliança militar, acrescentando que acredita que Washington nunca tenha visto a Ucrânia como um membro da Otan e que eles "apenas falam sobre isso".

(Por Yuliia Dysa)