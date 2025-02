Turista se assusta com tubarão em Fernando de Noronha: 'Chutei o coitado'

A jovem Emilly Vasconcelos se assustou com um tubarão durante uma viagem a Fernando de Noronha, em Pernambuco. O vídeo do momento foi compartilhado nas redes sociais.

O que aconteceu

Mulher estava em passeio com mergulho quando foi surpreendida. O vídeo mostra o momento em que, durante um mergulho com boia no mar, Emily vê o tubarão. O companheiro da mulher ainda insiste para que ela se aproxime do animal, mas ela desiste e sobe de volta ao barco.



Emily sabia que teriam animais no mergulho. De acordo com a postagem, a mulher estava tranquila com a ideia de nadar com os peixes, mas se assustou na hora em que viu o tubarão. "Encostei nele!", gritou desesperada ao se aproximar do animal.



No momento de desespero, Emily chutou o tubarão. Na legenda do post em que compartilha o momento cômico, Emily conta a reação que teve ao ficar perto do animal. "E na hora do desespero eu chutei o coitado, agora estou sorrindo mas na hora eu chorei", escreveu.