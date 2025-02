Tarcísio e Lula se unem para construção do túnel submerso Santos-Guarujá

O governo federal e o governo de São Paulo formalizaram, na quarta-feira (12), um convênio para a construção do túnel submerso que vai ligar as cidades de Santos e Guarujá, no litoral de São Paulo.

O que aconteceu

Edital com os documentos do projeto será publicado no dia 27 de fevereiro. Segundo a gestão estadual, o leilão está previsto para ocorrer no dia 1º de agosto. Convênio foi firmado pela gestão do governador Tarcísio de Freitas com o governo Lula, por meio do ministério de Portos e Aeroportos.

Inauguração do túnel é planejada para 2028. Com investimento de R$ 6 bilhões, este será o primeiro túnel submerso do Brasil e o maior da América Latina. O objetivo é garantir mais segurança e agilidade no deslocamento entre Santos e Guarujá. O projeto faz parte do Programa de Parcerias de Investimentos de São Paulo.

Demanda histórica da Baixada Santista. Atualmente, mais de 21 mil veículos cruzam diariamente as duas margens utilizando balsas e catraias, além de 7,7 mil ciclistas e 7,6 mil pedestres. Com a nova estrutura, a travessia deverá ser feita em poucos minutos.

Tempo da travessia deve cair de 18 minutos (+ 15 minutos de espera) para cerca de dois minutos. A projeção é da Autoridade Portuária de Santos. A travessia via estrada dura 60 minutos. O objetivo principal da obra é melhorar o fluxo de carros, pedestres e cargas entre as duas cidades do litoral.

Toda a estrutura terá 1,5 km de extensão, sendo 870 metros submersa. Haverá três faixas de rolamento por sentido, com uma delas para a passagem do VLT (Veículo Leve sobre Trilhos). O túnel também terá acesso para travessia de pedestres e ciclistas.

Governo prevê construção do túnel deve gerar 9 mil empregos diretos e indiretos. Ao todo, 86% do investimento será dividido entre o Ministério de Portos e Aeroportos e o governo de SP. O restante do valor será custeado pela iniciativa privada.