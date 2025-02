Trump mantém ritmo das tarifas, com automóveis como próximo alvo

Por Dan Burns

NOVA YORK (Reuters) - O presidente Donald Trump manteve viva nesta sexta-feira a onda de ameaças tarifárias, afirmando que os impostos sobre os automóveis seriam cobrados já em 2 de abril, um dia depois de os membros de seu gabinete entregarem relatórios a ele, delineando as opções para uma série de taxas de importação, enquanto ele busca reformular o comércio global.

"Talvez por volta de 2 de abril", disse Trump em resposta a uma pergunta sobre quando as tarifas sobre automóveis poderiam ser aplicadas, durante uma sessão de assinatura de decreto no Salão Oval. "Eu as teria aplicado em 1º de abril... Mas vamos fazer isso em 2 de abril."

Essa foi a mais recente de uma série de ações comerciais que Trump revelou desde que assumiu o cargo pela segunda vez em 20 de janeiro.

Desde sua posse, ele impôs uma tarifa de 10% sobre todas as importações da China, além das taxas existentes; anunciou e depois adiou por um mês tarifas de 25% sobre produtos do México e importações não energéticas do Canadá; definiu uma data de início em 12 de março para tarifas de 25% sobre todo o aço e alumínio importados; e, na quinta-feira, orientou sua equipe econômica a elaborar planos para tarifas recíprocas sobre todos os países que tributam as importações dos EUA.

Foi uma onda de decretos que, segundo Trump, nivelará o campo de atuação dos produtos norte-americanos no exterior e revigorará uma base de manufatura dos EUA há muito em declínio, mas que também semeou confusão entre as empresas, irritou aliados de longa data dos EUA e alimentou preocupações entre os consumidores e economistas sobre um novo aumento da inflação.

Trump não ofereceu outros detalhes sobre suas intenções em relação às tarifas automotivas antes de ir para sua propriedade na Flórida para passar o fim de semana. Mas o que ele considera um tratamento injusto das exportações automotivas dos EUA em mercados internacionais há muito tempo é um ponto sensível para ele.