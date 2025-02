Trump corta financiamento de escolas que exigem vacina contra a covid-19

Imagem: Bob Kupbens/Icon Sportswire via Getty Images

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou uma medida que corta fundos federais para escolas e faculdades que exijam vacinação contra covid-19 de seus alunos.

O que aconteceu

Medida "garante que educação não esteja condicionada a ordens desnecessárias do governo", diz Casa Branca. Uma nota publicada pela sede do governo afirma que escolas e universidades "aplicaram ou continuaram a aplicar" exigências de vacinação, mas que risco de crianças e jovens desenvolverem quadros graves a partir da infecção de covid-19 é "incrivelmente baixo".

Exigências estariam pressionando americanos a se vacinarem, em vez de terem uma "escolha informada". A Casa Branca apontou ainda que as exigências " ameaçam oportunidades educacionais para os alunos", enquanto os pais são colocados em uma "difícil posição": " cumprir um mandato controverso ou arriscar o futuro educacional de seus filhos".

"Pessoas queriam muito isso", diz Trump. A ordem executiva era uma promessa de campanha de Donald Trump. O presidente ainda defendeu que exigências do uso de máscara acabem, mas por enquanto não assinou nada sobre isso.

Todos os estados americanos estipulam que alunos tenham tomado vacinas para outras doenças. Crianças em idade escolar precisam estar vacinadas contra doenças como sarampo, caxumba, poliomielite, tétano, coqueluche e varicela. E todos permitem isenções por determinados motivos médicos ou religiosos.

Secretarias devem informar escolas oficialmente e processar as que mantiverem exigências. As secretarias de Educação, ainda sem gestor, e de Saúde, do recém-empossado Robert Kennedy Jr., serão responsáveis por esse processo.