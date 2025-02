Trump aprova exportação de GNL e cria conselho de energia para impulsionar setor de óleo e gás dos EUA

Por Jarrett Renshaw e Timothy Gardner

WASHINGTON (Reuters) - O governo do presidente Donald Trump informou nesta sexta-feira que concedeu uma licença para a exportação de gás natural liquefeito (GNL) para a Commonwealth LNG na Louisiana, a primeira aprovação desse recurso desde que o presidente anterior, Joe Biden, pausou essas licenças no começo do ano passado.

As exportações aprovadas são para os mercados da Ásia e da Europa.

Trump também assinou um decreto no Salão Oval nesta sexta-feira, criando um novo conselho de energia que será liderado pelo secretário do Interior, Doug Burgum, e tentará expandir a produção norte-americana de petróleo e gás. Os EUA já são o maior produtor mundial desses combustíveis fósseis.

Além disso, Trump afirmou que mais de 2,4 milhões de quilômetros quadrados de águas do governo estão abertas para o desenvolvimento de petróleo e gás, depois de Biden tê-las retirado da exploração.

A Commonwealth LNG, que esperou mais do que qualquer outra empresa para obter a licença, quer construir uma usina na Louisiana de 9,5 milhões de toneladas por ano, com o intuito de vender para países que não têm acordo de livre comércio com os EUA.

Duas outras empresas de GNL, a Cheniere e a Energy Transfer, disseram que planejam prosseguir com seus planos para exportar o combustível.

Trump disse que está trabalhando para obter a aprovação do gasoduto Constitution, que levaria gás da Pensilvânia para Nova York, para derrubar os preços da energia na região.

Em 2020, a Williams Cos cancelou os planos para construir o gasoduto por causa da oposição de políticos e ambientalistas de Nova York, e é incerto como ele poderá ser aprovado.

