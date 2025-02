Trump adota tarifas recíprocas para parceiros e cita etanol brasileiro

O presidente dos Estados Unidos assinou ontem a ordem de implementação de tarifas recíprocas, mirando países que, segundo o governo americano, taxam excessivamente produtos dos EUA. O Brasil é citado no memorando assinado como um exemplo de país que pode ser afetado. Segundo a Casa Branca, o Brasil cobra 18% de tarifas para o etanol dos EUA e os americanos taxam o produto brasileiro em apenas 2,5%. As tarifas não serão impostas imediatamente, a Casa Branca fará estudos que devem ser concluídos até abril, e as taxas serão definidas país a país, de acordo com o secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o Brasil não deve temer a medida porque a balança é superavitária para os Estados Unidos, mas recomendou cautela e defendeu o princípio da reciprocidade na relação comercial entre os dois países.

Moradores de SP e RJ recebem alerta de terremoto. Parte da população dos dois estados foi surpreendida na madrugada de hoje com um alerta nos celulares de sistema Android que indicava tremores com magnitudes de 4,6 em Ubatuba e 5,5 na Baixada Santista. A mensagem também incluía dicas de segurança para a população, com recomendações para o uso de sapatos, a verificação das saídas de gás e a precaução para evitar construções que possam estar danificadas. A Defesa Civil nega ter emitido a notificação, afirma que não foi registrado nenhum tremor na região e que possivelmente o alerta tenha sido emitido "por algum serviço exclusivo do Google". Saiba mais.

Bolsonarista que matou tesoureiro do PT é condenado a 20 anos de prisão. O ex-policial penal Jorge Guaranho foi condenado a cumprir pena em regime inicial fechado por homicídio duplamente qualificado, mediante motivo fútil e perigo comum. Ele atirou em Marcelo Arruda, em 9 de julho de 2022, depois de invadir sua festa de aniversário e 50 anos, em Foz do Iguaçu. A festa tinha decoração temática do PT e do presidente Lula, e Garanho invadiu o local gritando o nome do ex-presidente Jair Bolsonaro. Depois atirou contra Arruda, que também estava armado e revidou, mas não resistiu aos ferimentos. Na decisão da sentença, a juíza citou que Guaranho utilizou uma arma da União para cometer crime e ressaltou a intolerância política que o ex-policial penal demonstrou com as ações. O ex-policial, que estava em prisão domiciliar, poderá recorrer, mas foi preso novamente. Saiba como foi o júri.

Ciclista é morto a tiros em bairro nobre de São Paulo. Uma câmera de monitoramento gravou as imagens de Vitor Medrado parado na calçada da rua Brigadeiro Haroldo Veloso, no bairro nobre do Itaim Bibi, por volta das 6h10 de ontem. Dois homens chegaram em um moto e o abordaram, logo depois ele cai no chão, a pessoa que estava na garupa da moto ainda o revista e depois foge. Segundo a polícia, Vitor foi atingido por um tiro na região do pescoço. O ciclista tinha 46 anos, era personal trainer e dava aulas de ciclismo. No momento em que foi atingido, esperava uma aluna para o treino do dia. Saiba mais.

Ministra anuncia que todos os medicamentos do Farmácia Popular passam a ser de graça. A ministra da Saúde, Nísia Trindade, anunciou que a partir de agora todos os itens que o cidadão ainda pagava uma parte do custo podem ser retirados de graça. Com isso, as fraldas geriátricas e um remédio para diabetes e doenças cardiovasculares entraram na lista da gratuidade. O programa disponibiliza medicamentos gratuitos para diabetes, asma, hipertensão, osteoporose, anticoncepção, glaucoma e outras doenças.