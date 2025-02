Tarefa dos BCs é tentar limitar custo econômico do clima político global, diz membro do BCE

O dirigente do Banco Central Europeu (BCE) e presidente do Conselho de Estabilidade Financeira (FSB, na sigla em inglês), Klass Knot, disse nesta sexta-feira, 14, que a tarefa dos Bancos Centrais é tentar limitar o custo econômico do atual clima político global. Em palestra na abertura da Reunião Constituinte de Alto Nível do Fundo Monetário Internacional, em Amsterdã, o dirigente apontou para os custos econômicos e sociais das políticas protecionistas. E alertou que os BCs devem permanecer comprometidos com relações de trabalho internacionais construtivas tanto quanto possível, para que a estrutura da política financeira internacional possa continuar a funcionar.

"Como em um divórcio real, as tensões geopolíticas têm consequências reais para pessoas reais...Já faz mais de três anos que a Ucrânia vem literalmente lutando por sua vida. Incrivelmente, e apesar de todas as dificuldades, ela concluiu com mais do que sucesso a 6ª revisão do seu programa do FMI", afirmou Knot.

E acrescentou: "Outros países em nosso eleitorado estão enfrentando uma situação de segurança ameaçadora. Eles estão se rearmando, protegendo suas infraestruturas econômicas estratégicas. E todos nós sofremos quando o livre comércio declina e a cooperação econômica e financeira internacional fica estagnado."