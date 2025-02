Tarcísio tem aprovação de 62% em SP e seria reeleito em 2026, diz Real Time

Do UOL, em São Paulo

Pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta sexta-feira (14) traçou possíveis cenários para as eleições no Estado de São Paulo em 2026. O atual governador, Tarcísio de Freitas (Republicanos), lidera em todos os cenários em que é testado tanto para 1º quanto para 2º turno. Pesquisa também mostra aprovação da gestão do governador.

O que aconteceu

Levantamento questionou entrevistados sobre avaliação do governo Tarcísio. 62% disseram que aprovam, 33% desaprovam e 5% não souberam responder.

Pesquisa mostra Tarcísio com ampla vantagem numa possível corrida eleitoral pelo Palácio dos Bandeirantes em 2026. O nome do governador de SP foi testado contra Pablo Marçal (PRTB), Guilherme Boulos (PSOL), Geraldo Alckmin (PSB), Alexandre Padilha (PT) e Márcio Franca (PSB).

Veja os cenários de 2º turno testados

Tarcísio de Freitas (Republicanos) : 58% x 20%: Geraldo Alckmin (PSB)

: 58% x 20%: Tarcísio de Freitas (Republicanos) : 59% x 17%: Márcio França (PSB)

: 59% x 17%: Tarcísio de Freitas (Republicanos) : 48% x 22%: Pablo Marçal (PRTB)

: 48% x 22%: Tarcísio de Freitas (Republicanos) : 61% x 13%: Alexandre Padilha (PT)

: 61% x 13%: Tarcísio de Freitas (Republicanos): 52% x 27%: Guilherme Boulos (PSOL)

A Real Time Big Data entrevistou 1.500 pessoas na última quinta-feira (13). A margem de erro é de três pontos para mais ou para menos. A pesquisa ouviu eleitores de nove regiões do estado e o nível de confiança é de 95%.

Veja os cenários de 1º turno

O instituto também testou as intenções de voto em nove cenários de primeiro turno. Em quatro deles o nome de Tarcísio foi testado e ele obteve vantagem em relação a todos os adversários.

O Real Time Big Data também testou cenários com outros possíveis candidatos. Foram eles: o atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL), o secretário da Segurança Pública de SP, Guilherme Derrite, e o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), que já foi governador do estado.

Cenário 1

Tarcísio de Freitas (Republicanos) : 44%

: 44% Pablo Marçal (PRTB) : 20%

: 20% Geraldo Alckmin (PSB) : 13%

: 13% Alexandre Padilha (PT) : 5%

: 5% Nulo/Branco : 6%

: 6% Não souberam/não responderam: 12%

Cenário 2

Tarcísio de Freitas (Republicanos) : 42%

: 42% Guilherme Boulos (PSOL) : 21%

: 21% Pablo Marçal (PRTB) : 19%

: 19% Geraldo Alckmin (PSB): 9%

9% Nulo/Branco : 4%

: 4% Não souberam/não responderam: 5%

Cenário 3

Tarcísio de Freitas (Republicanos) : 55%

: 55% Geraldo Alckmin (PSB) : 16%

: 16% Alexandre Padilha (PT) : 6%

: 6% Nulo/Branco : 8%

: 8% Não souberam/não responderam: 15%

Cenário 4

Tarcísio de Freitas (Republicanos) : 57%

: 57% Márcio França (PSB) : 12%

: 12% Alexandre Padilha (PT) : 7%

: 7% Nulo/Branco : 9%

: 9% Não souberam/não responderam: 15%

Cenário 5

Ricardo Nunes (MDB) : 37%

: 37% Geraldo Alckmin (PSB) : 18%

: 18% Rodrigo Manga (Republicanos) : 9%

: 9% Alexandre Padilha (PT) : 7%

: 7% Nulo/Branco: 9%

9% Não souberam/não responderam: 20%

Cenário 6

Geraldo Alckmin (PSB) : 26%

: 26% Rodrigo Manga (Republicanos) : 13%

: 13% Alexandre Padilha (PT) : 8%

: 8% Nulo/Branco : 21%

: 21% Não souberam/não responderam: 32%

Cenário 7

Geraldo Alckmin (PSB) : 24%

: 24% Capitão Derrite (PL) : 16%

: 16% Alexandre Padilha (PT) : 8%

: 8% Nulo/Branco: 21%

21% Não souberam/não responderam: 31%

Cenário 8

Eduardo Bolsonaro (PL) : 42%

: 42% Geraldo Alckmin (PSB) : 20%

: 20% Alexandre Padilha (PT) : 6%

: 6% Nulo/Branco: 14%

14% Não souberam/não responderam: 18%

Cenário 9

Geraldo Alckmin (PSB) : 30%

: 30% Alexandre Padilha (PT) : 9%

: 9% Felício Ramuth (PSD) : 4%

: 4% Nulo/Branco : 22%

: 22% Não souberam/não responderam: 35%

Cenários para o Senado