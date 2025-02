Tales: Marina sabe que criará problemas políticos quando se manifestar

A ministra do Meio Ambiente Marina Silva deveria se manifestar sobre a exploração do petróleo na foz do Amazonas, mas sabe que suas declarações sobre o assunto podem gerar uma crise dentro do governo Lula, afirmou o colunista Tales Faria no UOL News desta sexta (14).

Na manhã de hoje, Lula disse que Marina "jamais será contra" a prospecção de petróleo na margem equatorial "porque é "uma pessoa inteligente". As falas vêm em meio à pressão do presidente para o Ibama aprovar a licença para a Petrobras explorar uma área sensível na costa do Amapá.

A Marina tem tido um comportamento menos técnico e mais político, até pelo silêncio dela. Ela está evitando o atrito. Parece haver uma conversa truncada entre os dois. Alguns interlocutores do presidente com quem conversei me disseram que Lula e Marina já conversaram sobre o petróleo do Amazonas. Ela expressou ao presidente que não se trata de uma questão de ser contra ou a favor, mas de saber como a coisa será feita.

Essa conversa teria ocorrido lá atrás, quando o Ibama suspendeu a pesquisa. Até o Ibama está colocando isso e não está contente com a pesquisa. Ele não é contra, mas quer que haja uma segurança para que ela seja feita. Daí a cobrança para ser colocado um ponto de fiscalização e acesso onde será feita a perfuração mais próximo.

A própria Marina sabe que existem resistências especialmente no PT, na esquerda, na direita e nos políticos locais. Ela não tem falado e se retirou porque sabe que criará problemas políticos quando falar. Quando ela se retira, deixa para o Ibama e para o presidente, que estão falando. Marina deveria falar, mas seria muito difícil para ela no quadro atual. Tales Faria, colunista do UOL

Para Tales, tanto Lula como Marina precisam se reunir novamente para discutir o assunto e aparar as arestas.

Outro ponto que a Marina coloca é que a questão de explorar ou não é uma decisão política. Isso será daqui a cinco, sete anos, depois que se souber se ali realmente tem muito petróleo e vale a pena ou não.

Está uma conversa truncada entre Lula e Marina. Eles precisam sentar novamente e ter uma conversa sobre qual é a posição no momento. Tales Faria, colunista do UOL

