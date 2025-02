Cansou da bagunçada? Suporte multiuso para vassouras e rodos pode ajudar

Se você tem pouco espaço na área de serviço e muitos utensílios de limpeza, uma saída é recorrer a suportes multiusos. Dentro dessa proposta, o Guia de Compras UOL pesquisou e encontrou um modelo com seis ganchos e cinco espaços para encaixar rodos, vassouras, escovas e entre outros itens.

O produto está com desconto de 38%, custando R$ 29,50 na Amazon. Segundo o fabricante, ele também pode ser usado para pendurar roupas e acessórios, além de utensílios de cozinha. Descubra mais características sobre o produto, o que diz quem comprou a seguir:

O que diz o fabricante sobre o suporte?

Possui seis ganchos, que suportam até 8kg;

Prático de instalar;

Promete fixar em qualquer superfície lisa, como azulejos e cerâmicas não porosas, pinturas lisas e brilhantes;

Multiuso: pode ser usado para organizar roupas, utensílios de limpeza e cozinha;

Acompanha buchas e parafusos.

O que diz quem comprou?

Com mais de 20 mil avaliações na Shopee, o produto tem uma nota média de 4,9 estrelas (máximo de cinco). Na Amazon, uma versão dele contabiliza mais de 9 mil comentários, com nota 4,5 (de cinco).

Os principais elogios dos consumidores envolvem a qualidade do material, resistência e fixação.

Fácil de instalar, boa capacidade de armazenamento de vassouras. Entrega dentro do prazo e boa qualidade. Antonio Vidal da Silva Filho

Chegou certinho e bem embalado. Possui cinco espaços para colocar vassouras, pás e rodos, além de ter ganchinhos na frente para pendurar outras coisas (...).O material é bem resistente e para colocar a vassoura possui um sistema. Estou muito satisfeita com a minha compra, cabe bastante vassoura e otimiza espaço. Fabiana

Muito bom o material, super recomendo. O material do suporte é bem resistente e tem um tamanho bom. Vem com a opção de guardar vassouras e ganchinhos para pendurar outros objetos. Rayane Moreira

Estou extremamente satisfeita. O produto é parafusado. Tem uma qualidade maravilhosa e boa fixação dos cabos. Ajudou muito na organização da casa. Fernanda

Pontos de atenção

Por outro lado, alguns consumidores demonstraram insatisfação com o espaçamento entre os ganchos e, principalmente, com o deslizamento dos utensílios devido à falta de fixação do suporte. Confira os comentários avaliativos:

Não cumpriu o esperado, pois o encaixe do cabo das vassouras fica muito frouxo, e não tem a firmeza suficiente para segurar os cabos por muito tempo. O material é até aceitável, porém essa falha torna o produto ineficiente. Victor Barbosa Mendes

Olha, sendo bem sincera, eu estou usando e esperava que fosse muito bom, mas as vassouras caem. Chegou rápido, mas esse suporte não segura os cabos não. Alynne Souza

Produto veio em bom estado, vi algumas avaliações que condizem com o meu problema: os cabos ficam escorregando e descendo. Elias

Espaço muito pequeno entre os ganchos, então os utensílios ficam muito amontoados. Taty

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.