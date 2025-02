Sul-Americano Sub-20: Brasil arranca empate com a Argentina

O Brasil arrancou um empate de 1 a 1 com a Argentina, nesta quinta-feira (13) no Estádio Brígido Iriarte, em Caracas (Venezuela), e permanece com chances de conquistar o título da edição 2025 do Sul-Americano Sub-20.

Com este resultado a equipe comandada pelo técnico Ramon Menezes lutará pelo título da competição no próximo domingo (16), quando medirá forças com o Chile. E apenas a Argentina (que tem os mesmos 10 pontos da equipe canarinho no hexagonal final) tem a possibilidade de tomar o caneco dos brasileiros. Os Hermanos enfrentam o Paraguai na rodada final.

O jogo

De qualquer forma, a seleção brasileira já cumpriu a sua primeira missão no Sul-Americano: garantiu a presença no próximo Mundial da categoria, que será disputado entre os dias 27 de setembro e 19 de outubro no Chile.

O primeiro tempo foi todo da Argentina, que comandou as ações, não deu muitos espaços para o Brasil e abriu o placar em cobrança de pênalti de Echeverri aos 40 minutos.

Porém, após o intervalo a seleção brasileira se superou e conseguiu arrancar o empate. Aos 32 minutos da etapa final o lateral Igor Serrote lançou Rayan, que partiu em velocidade e só parou na área, onde bateu com categoria para superar o goleiro Martinet.