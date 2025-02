Show Rural Coopavel tem recorde de público e movimenta R$ 7,05 bi em negócios

São Paulo, 14 - O Show Rural Coopavel 2025 encerrou nesta sexta-feira, 14, sua 37ª edição com movimentação financeira de R$ 7,05 bilhões e público recorde de 407.094 visitantes nos cinco dias de evento, realizado de 10 a 14 de fevereiro em Cascavel (PR). O resultado financeiro superou em quase R$ 1 bilhão o montante do ano anterior, quando a feira registrou R$ 6,1 bilhões em negócios.O público total também superou a marca anterior - foram 15.778 pessoas a mais em comparação com a edição de 2024, que havia recebido 391.316 visitantes. Apenas hoje passaram pelo parque 58.404 pessoas, acima dos 58.216 registrados na sexta-feira do ano passado. "Estamos muito felizes com o resultado e só temos a agradecer a todos que, de uma forma ou outra, fazem este grande evento acontecer", afirmou em nota o presidente da Coopavel, Dilvo Grolli. O executivo destacou a presença de coordenadores, funcionários, colaboradores, parceiros, autoridades e líderes no evento e ressaltou o compromisso da cooperativa em manter o Show Rural como referência em tecnologia e inovação para o agronegócio.No segmento de máquinas e implementos agrícolas, levantamento divulgado nesta sexta-feira pela Câmara Setorial de Máquinas e Implementos Agrícolas da Abimaq mostrou crescimento de 5,9% nas intenções de compra em relação à edição anterior."O ano tem se mostrado promissor quanto à produtividade das lavouras e à rentabilidade das propriedades. No entanto, a alta taxa de juros preocupa e pode frear parte do entusiasmo do agronegócio em novos investimentos", afirmou em nota o presidente da Câmara, Pedro Estevão Bastos.O evento reuniu 600 expositores nacionais e internacionais. A próxima edição do Show Rural está marcada para 9 a 13 de fevereiro de 2026.