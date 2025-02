Rota mata membro do PCC que tramou resgate de Marcola em presídio federal

A Rota matou, em uma operação na manhã desta sexta-feira (14), em Campinas (SP), um homem apontado como suspeito de integrar um núcleo do PCC que tramou o resgate de Marcola da prisão.

O que aconteceu

Operação da Rota foi planejada em conjunto com o MP para cumprir mandado de busca e apreensão contra o criminoso. Carlos Alves Bezerra, conhecido como Carlão, era apontado como uma das lideranças do PCC do núcleo "restrita tática".

Segundo a PM, Carlão morreu após entrar em confronto com os agentes na operação. Equipes da Rota seguem no local para preservar a cena onde o criminoso acabou sendo baleado e morto.

Líder de núcleo do PCC que tramou resgate de Marcola morreu em ação da PM em Campinas nesta sexta-feira (14) Imagem: Polícia Militar de São Paulo

Ação em conjunto entre Rota e MP relaciona local de ação a atividades criminosas ligadas ao PCC supostamente chefiadas por Carlão. "[Ele era] uma importante liderança na organização criminosa PCC, diretamente relacionada à célula 'restrita tática', com antecedentes criminais por porte de arma, roubo e homicídio", diz um dos trechos do documento da operação obtido pelo UOL.

Como surgiu núcleo para resgatar Marcola

Reunião com homem de confiança de Marcola deu início ao plano, diz MP. Segundo a investigação, uma reunião em novembro de 2023, na Bolívia, deu origem ao núcleo chamado de "restrita tática". Na ocasião, a cúpula da facção criminosa coordenada por Pedro Luiz da Silva Moraes, o Chacal, decidiu pela criação do grupo, com a missão de resgatar Marcos Willians Herbas Camacho do presídio federal de Brasília.

Núcleo do PCC para resgatar Marcola era chefiado por criminoso preso em operação do MP e PM. Ivan Garcia Arruda, o Degola, foi preso em flagrante em setembro de 2024 em Sorocaba (SP). A Justiça converteu a prisão em flagrante para preventiva para analisar o conteúdo do celular dele e identificar outros integrantes.

Ivan Garcia Arruda, o "Degola", chefiou núcleo até ser preso Imagem: Obtido pelo UOL

André Vinicius Nunes de Souza, o Confusão, outro líder do núcleo, foi preso em maio de 2024 em uma operação em conjunto entre a PF e a PM no aeroporto Viracopos, em Campinas (SP). Na época, ele voltava de uma viagem da Bolívia, onde havia se reunido com membros do PCC. Após essas prisões, Carlão assumiu o posto de única liderança do núcleo nas ruas.

O UOL não localizou os advogados de Degola e Confusão. O espaço fica aberto para manifestações e o texto será atualizado tão logo haja retorno.

Grupo iria recrutar especialistas em ações aos moldes do "novo cangaço" ou "domínio de cidades". De acordo com informações do MP e do setor de inteligência da PM, os criminosos designados para o resgate de Marcola seriam especializados em ações ultraviolentas com o uso de armas de grosso calibre e explosivos.

Após selecionados, criminosos seriam treinados por mercenários estrangeiros na Bolívia. Lá, o grupo receberia treinamento com o uso de armas automáticas e táticas militares avançadas, de acordo com investigação. Ainda segundo a apuração, a comunicação entre os integrantes do núcleo era feita com celulares com chips habilitados em outros países e criptografia por aplicativo.

Como era a estrutura do núcleo

Núcleo do PCC tinha estrutura semelhante ao grupo criado também para tentar o resgate de Marcola em 2018. Na época, o líder da facção criminosa paulista estava na Penitenciária 2 de Presidente Venceslau (SP), antes da transferência para um presídio federal. O núcleo é especializado em planejar o resgate de líderes presos e em organizar ataques contra as forças de segurança de São Paulo, diz o MP.

Método para cometer assassinatos com decapitações em motins em presídios deu origem ao apelido de um dos líderes do núcleo. Segundo as investigações, Degola teve participação ativa em rebeliões nas penitenciárias paulistas de Avaré e Martinópolis, onde matou desafetos e os decapitou.