Rendimento médio real foi maior em 2024 no DF, SP e Paraná, aponta IBGE

As maiores médias de rendimento média anual no País em 2024 foram do Distrito Federal (R$ 5.043), São Paulo (R$ 3.907) e Paraná (R$ 3.758). As menores médias foram de Maranhão (R$ 2.049), Ceará (R$ 2.071) e Bahia (R$ 2.165).

Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), apurada desde 2012 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A média anual do rendimento real habitual de todos os trabalhos chegou a R$ 3.225 no Brasil em 2024.