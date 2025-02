Raízen tem prejuízo de R$2,57 bi no 3° tri da safra 2024/25

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - A Raízen reportou prejuízo líquido de R$2,57 bilhões no terceiro trimestre da safra 2024/25 (outubro/dezembro), com impacto de menor contribuição dos resultados operacionais e aumento das despesas financeiras, incluindo efeitos isolados.

O resultado reverte lucro de R$793,3 milhões apurado no mesmo período da temporada anterior, conforme relatório de resultados divulgado nesta sexta-feira.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado da companhia somou R$3,12 bilhões no mesmo período, recuo de 20,5% ano a ano, contra expectativa média de analistas de R$3,42 bilhões, segundo dados da LSEG.

A Raízen disse que o desempenho ajustado "reflete o avanço nas vendas de açúcar e etanol, compensadas pelo menor resultado das operações de trading em todos os negócios".

"Além disso, o resultado leva em consideração a perda de moagem em decorrência do clima e das queimadas ocorridas em agosto do ano passado, afetando a qualidade da cana e o mix de produção", afirmou a Raízen.

A receita líquida da companhia somou R$66,87 bilhões de reais no período, crescimento de 14,3% em base anual, enquanto as despesas com vendas subiram 14,9% e as gerais e administrativas aumentaram 31,1%.

A Raízen encerrou o terceiro trimestre da safra 2024/25 com alavancagem em 3 vezes, ante 1,9 vez na mesma etapa da temporada 2023/24.