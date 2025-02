Rádio Nacional transmite partidas da 10ª rodada do Campeonato Carioca

Os jogos Flamengo x Vasco e Fluminense x Nova Iguaçu, válidos pela décima rodada do Campeonato Carioca, serão transmitidos ao vivo pela Rádio Nacional neste fim de semana. O pré-jogo na faixa Show de Bola Nacional começa meia hora antes do início das partidas e traz as principais notícias sobre a disputa, a escalação dos times e a tabela do torneio.

No sábado (15), o jogo entre Flamengo e Vasco será disputado às 21h45 no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. A partida terá narração de André Luiz Mendes, comentários de Rodrigo Campos e reportagens de Wagner Gomes e Rafael Monteiro.

A partida entre Fluminense e Nova Iguaçu será domingo (16), às 16h, no Maracanã, e terá narração de Luciana Zogaib, comentários de Rachel Motta, reportagens de Brenda Balbi e plantão da informação com Bruno Mendes.

A jornada esportiva da emissora pública de rádio entra no ar para parte da rede em AM e OC, além do FM no Rio de Janeiro e no Alto Solimões. Nas demais praças, a Nacional FM continua com a programação musical.

Com 17 pontos, o Flamengo está na liderança do campeonato; o Vasco, no terceiro lugar; o Nova Iguaçu; no quinto; e o Fluminense, no nono.

Pelo quinto ano consecutivo, o regulamento do Campeonato Carioca é o mesmo. A competição reúne 12 clubes que se enfrentam em turno único, com 11 partidas, e a equipe que fizer mais pontos conquista a Taça Guanabara.

Os quatro times com melhor classificação asseguram vaga nas semifinais do campeonato, que tem jogos de ida e volta. A final também é decidida em formato de ida e volta. Os clubes que ficam entre o quinto e o oitavo lugar da primeira fase decidem o título de campeão da Taça Rio. O último colocado da etapa inicial é rebaixado.

Cobertura da Nacional

O futebol é um dos destaques da programação esportiva da Rádio Nacional, que destaca os jogos das principais competições e mais importantes as notícias do dia. A Nacional apresenta, ao vivo, duelos de diversos campeonatos. Os torcedores podem ficar ligados pelo rádio, site ou streaming para acompanhar as disputas entre os maiores clubes brasileiros. O destaque de janeiro é o campeonato estadual do Rio de Janeiro em dias e horários diversos, de acordo com a tabela da competição.

Antes e depois dos confrontos, o ouvinte se informa sobre a preparação das equipes e a repercussão do placar nas ondas da Nacional. A análise sobre os resultados da rodada é feita diariamente em produções consagradas no radiojornalismo esportivo. O tradicional programa No Mundo da Bola tem edições de segunda a sexta-feira, ao vivo, às 18h, com 30 minutos de duração.

Flamengo x Vasco - sábado (15), às 21h45, na Rádio Nacional RJ, AM, OC e AS

Fluminense x Nova Iguaçu - domingo (16), às 16h, na Rádio Nacional RJ, AM, OC e AS

