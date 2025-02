Radar campeão de multas em SP registrou 147 infrações por dia em 2024

Um radar instalado próximo à estação da Luz foi o campeão de multas da cidade de São Paulo em 2024. O equipamento foi responsável por cerca de 53.849 infrações no ano passado, segundo dados da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito. É o equivalente a 147 infrações registradas por dia.

São números aproximados, pois nem todas as autuações de 2024 já constam no banco de dados. Além disso, cerca de 278.000 infrações realizadas por radares fixos não têm local indicado nos arquivos da Prefeitura.

O radar campeão está localizado na avenida Prestes Maia, próximo ao número 913, e fiscaliza quem segue no sentido do aeroporto de Congonhas, vindo da Zona Norte. O último estudo da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) constatou que 59.597 veículos passam ali diariamente

As infrações registradas são, principalmente, de excesso de velocidade, na via em que a máxima é de 50 km/h. Também houve autuação de veículos que desrespeitam o rodízio veicular e de caminhões que circulam na região fora dos horários permitidos.

Em 2º lugar no ranking, há o radar que fica na Marginal Tietê antes da ponte da Barra Funda, no sentido do Cebolão, com 42.647 infrações. O radar da alameda Gabriel Monteiro da Silva, no bairro Jardim América, já liderou o ranking anteriormente, mas agora está em 3º lugar com 42.379 registros.

Radar da Alameda Gabriel Monteiro da Silva era campeão de multas, mas perdeu duas posições no ranking infame Imagem: Reprodução

De acordo com a Secretaria Municipal da Fazenda, a previsão era de faturar R$ 1,9 bilhão com multas de trânsito em 2024. O valor arrecado, entretanto, foi menor: R$ 1,1 bilhão. Esse montante inclui 4,1 milhões de multas aplicadas por via eletrônica e 1,4 milhão de infrações efetuadas por agentes de trânsito.

Ainda que representem 67% da frota paulistana de 10,5 milhões de veículos, os carros foram responsáveis 57% das multas aplicadas. Os "mal comportados" são, principalmente, veículos utilitários como vans e furgões: eles representam 14% da frota mas levaram 24% das multas. As motos representam 15% da frota, mas respondem por 11% das 'canetadas'

Confira o top-5 dos radares que mais multaram em São Paulo no ano de 2024

1º: Avenida Prestes Maia (sentido Centro) próximo ao número 913: 53.849 infrações

2º: Pista expressa da Marginal Tietê (sentido Cebolão) próximo ao km 10,5: 42.647 infrações

3º: Alameda Gabriel Monteiro da Silva, 2453: 42.379 infrações

4º: Pista expressa da Marginal Pinheiros (sentido Cebolão) a 15 m da ponte Eusébio Matoso: 41.174 infrações

5º: Avenida Alcântara Machado, 638 (sentido Bairro): 39.347 infrações