Presidente de Taiwan promete se comunicar e investir mais nos EUA, após ameaça tarifária

O presidente de Taiwan, Lai Ching-te, disse nesta sexta-feira, 14, que se comunicará mais com os Estados Unidos sobre as preocupações do presidente norte-americano, Donald Trump, em relação à indústria de chips e que investirá mais no país, horas depois do republicano ter ordenado tarifas recíprocas sobre parceiros comerciais.

Em uma entrevista coletiva, Lai afirmou estar ciente das preocupações de Trump e descreveu a indústria de semicondutores de Taiwan como parte de um "ecossistema" no qual os países se especializam em diferentes áreas. "Em resposta às últimas ações do presidente Trump, Taiwan precisa responder calmamente e se comunicar bem com as indústrias", citou.

O presidente taiwanês disse que espera criar um cenário que seja benéfico para ambos os países, garantindo que as indústrias cresçam. Fonte: Associated Press.