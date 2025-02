Líder do PSDB rebate Nunes: 'Ingrato, só está onde está por erro do Covas'

O ex-senador José Aníbal, presidente do PSDB de São Paulo, rebateu as críticas do prefeito Ricardo Nunes (MDB) e o chamou de "ingrato" e um "erro grave". A declaração foi feita pelo tucano durante entrevista ao UOL News, do Canal UOL, nesta sexta-feira (14).

O prefeito é um ingrato, porque ele só está onde está porque o Bruno [Covas] o fez dele seu vice. Aliás, foi um erro grave. Já no primeiro, na primeira ocupação dele na prefeitura [de São Paulo], a gente percebia muitos erros, muitas dificuldades, e isso só se agravou agora, com ele assumindo esse segundo mandato. José Aníbal, presidente do PSDB de São Paulo

Nesta quinta-feira (13), Nunes fez críticas ao desempenho do partido nas últimas eleições e disse, em entrevista à RedeTV!, que a sigla precisa se reestruturar. Para isso, ele sugeriu retirar a "turma" que hoje está no comando. O prefeito afirmou ainda ser contra a possível fusão entre o MDB e o PSDB, discutida nos bastidores.

Nunes foi eleito em 2020 como vice-prefeito na chapa de Bruno Covas (1980 - 2021). Assumiu o comando da maior cidade do País um ano depois, devido à licença de Covas para tratamento de câncer. Foi reeleito em 2024 em meio a polêmicas e denúncias de corrupção.

Ao Canal UOL, Aníbal também fez questionamentos à gestão de Nunes.

O governo dele é uma colcha de retalhos. É o padrão dele. Não há um projeto de governo. A sorte dele [Nunes] é que São Paulo hoje é uma cidade que tem um orçamento extraordinário, de mais de R$ 130 bilhões. Então vai errando aqui, errando lá, faz um pouco ali, faz ali, faz umas obras que dão visibilidade, mas, na verdade, é um ataque a acesso de fundo.

Como se tira São Paulo da sensação de insegurança em que vivemos?! O regime de chuvas, dos alagamentos, da cidade travada, o trânsito geral, a CET não existe mais... São Paulo é uma cidade abandonada. José Aníbal, presidente do PSDB de São Paulo

Aníbal culpa Dória por fase nanica de partido

Em 2024, o PSDB registrou nas urnas o seu pior resultado na história em disputas à Prefeitura de São Paulo desde que lançou o primeiro candidato para concorrer, em 1988. O então candidato José Luiz Datena alcançou 1,84% de votos na disputa à administração municipal — o que significa 112.344 votos.

No UOL News, Aníbal falou sobre a atual fase e culpou João Doria pela fragmentação do partido.

Olha, não sei se trata exatamente de uma boia de salvação, você tem razão. O PSDB tem que buscar um procedimento que volte a conectá-lo com a sociedade. Em 2018, nós já perdemos isso totalmente. O nosso resultado foi um resultado eleitoral inexpressivo. Menos de 5% das eleições de um partido que tinha disparado.

Então, houve ali uma fragmentação notável. E essa fragmentação foi acentuada por certas políticas deletérias, por exemplo, de quem ganhou em São Paulo, o famoso Doria. Acabou de desagregar o partido no Estado. Fez um processo de desorganização planejada do partido no Estado inteiro. E o PSDB sempre foi muito São Paulo, né? As lideranças de São Paulo foram incapazes de enfrentar esse desastre dorista . José Aníbal, presidente do PSDB de São Paulo

Aníbal: 'Fusão com MDB pode ser conversada'

No Canal UOL, Aníbal também considerou a possibilidade de o PSDB fundir com MDB. Os tucanos vêm negociando com partidos como PSD e MDB, mas Marconi Perillo, presidente do PSDB nacional, que antes previa uma definição até março, disse, ao jornal O Estado de S. Paulo, que a legenda "aguardará um pouco" para evitar uma decisão precipitada.

A ideia de fusão pode ser conversada —e vai ser conversada— desde se preserve o PSDB. Nós temos uma vida partidária, vocês conhecem melhor que eu, que é uma 'sopa de letras'. O partido ainda possui uma energia que almeja essa mudança, você fazer uma recomposição do partido no Brasil, que precede o ano que vem. Ter uma disputa que seja mais razoável, com melhor resultado para o partido. Inclusive, a nossa possibilidade de um candidato à presidência da República, que seria o Eduardo Leite. José Aníbal, presidente do PSDB de São Paulo

