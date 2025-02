Preços de importados dos EUA sobem menos que o esperado em janeiro

WASHINGTON (Reuters) - Os preços de importados dos Estados Unidos aumentaram menos do que o esperado em janeiro, uma vez que a alta no custo dos combustíveis foi parcialmente compensada por reduções nos preços de veículos automotores e bens de consumo, oferecendo alguma esperança na luta contra a inflação.

Os preços de importados aumentaram 0,3% no mês passado, depois de um avanço revisado para cima de 0,2% em dezembro, informou o Departamento do Trabalho nesta sexta-feira.

Economistas consultados pela Reuters previram que os preços de importados, que excluem tarifas, avançariam 0,4%, depois de alta de 0,1% relatada anteriormente em dezembro.

No período de 12 meses até janeiro, os preços de importados aumentaram 1,9%, de 2,3% em dezembro.

Dados do governo desta semana mostraram leituras de preços ao consumidor e de inflação ao produtor mais firmes do que o esperado em janeiro. Os dados, juntamente com um mercado de trabalho estável, levaram os mercados financeiros a adiar as expectativas de corte da taxa de juros de junho para setembro.

O Federal Reserve interrompeu os cortes em janeiro enquanto avalia o impacto econômico das políticas do governo do presidente Donald Trump, incluindo tarifas amplas, cortes de impostos e deportações, amplamente consideradas pelos economistas como inflacionárias. O banco central iniciou seu ciclo de afrouxamento monetário em setembro.

Os preços dos combustíveis importados aumentaram 3,2% em janeiro, depois de subirem 1,7% em dezembro. Os preços dos alimentos tiveram alta de 0,2%, de 3,0% em dezembro.

Excluindo os combustíveis e os alimentos, os preços de importados ficaram inalterados, depois de terem diminuído 0,1% em dezembro e novembro. Nos 12 meses até janeiro, o núcleo dos preços de importados aumentou 1,2%, refletindo a força do dólar em relação às moedas dos principais parceiros comerciais dos Estados Unidos.

(Reportagem de Lucia Mutikani)