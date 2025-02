Gasolina não chegou a R$ 9,899 no governo Bolsonaro; foto foi alterada

Uma foto manipulada e compartilhada nas redes sociais dá a entender que o preço da gasolina durante a gestão do então presidente Jair Bolsonaro (PL) chegou a R$ 9,899.

A imagem do ex-presidente ao lado de uma placa em um posto de combustíveis foi alterada digitalmente. O preço da gasolina no conteúdo original era de R$ 7,497; o do etanol, R$ 4,897.

O que diz o post

"O ano era final de 2022, sem pandemia, sem guerra e a gasolina tava 10 conto e etanol acima de 6,00.", diz o texto da publicação.

O post contém uma foto de Bolsonaro em um posto de combustíveis, ao lado de um policial. Próximo ao então presidente, há uma placa com os preços, com a gasolina comum a R$ 9,899. Também é possível notar que o etanol está a pelo menos R$ 6, mas os demais dígitos estão encobertos pelo agente de segurança. A imagem não traz qualquer indicação do local ou da data em que foi registrada.

Por que é falso

Foto com preços de combustíveis foi editada. Por meio de uma busca reversa, verificou-se que a imagem original faz parte de uma reportagem publicada em 12 de março de 2022 pelo portal R7 (aqui). O texto conta que Bolsonaro foi até a cidade de Luziânia, em Goiás, para visitar refugiados afegãos. Em seguida, tirou fotos com alguns apoiadores em um posto de gasolina. Uma delas é a que foi adulterada pelas peças desinformativas (abaixo). Em outra, é possível ver os preços corretos da gasolina comum (R$ 7,497), do etanol comum (R$ 4,897) e do diesel comum (R$ 6,790) (abaixo).

Imagem: Reprodução/R7

Imagem: Reprodução/R7

Bolsonaro criticou reajuste no preço de combustíveis na época. Em 10 de março de 2022, a Petrobras anunciou um aumento nos preços da gasolina, diesel e gás de cozinha para as distribuidoras. Os novos valores passariam a valer no dia seguinte (aqui). O então presidente questionou a medida. "A Petrobras demonstra que não tem qualquer sensibilidade com a população. É Petrobras Futebol Clube, o resto que se exploda", disse.

Preço médio da gasolina no país era de R$ 7,012 em março de 2022. Segundo levantamento da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), o valor médio da gasolina nos postos era de R$ 7,012 no mês em que a reportagem do R7 foi publicada. A pesquisa consultou 23.030 postos em todo o Brasil e verificou que o preço máximo registrado no período foi de R$ 8,949 - portanto, R$ 0,95 a menos do que o exibido no conteúdo enganoso. Já o preço médio do etanol no período, ainda segundo a ANP, era de R$ 4,842 (aqui e abaixo).

Preço médio da gasolina no final de 2022 não passou de R$ 5,04. O relatório da ANP aponta que os valores médios da gasolina nos postos do Brasil foram de R$ 5,00, R$ 4,89, R$ 5,04 e R$ 4,97 entre setembro e dezembro daquele ano. Mesmo os valores mais altos registrados pela consulta neste período (R$ 7,09, R$ 7,34, R$ 7,54 e R$ 7,69, respectivamente) são inferiores ao que alega o conteúdo desinformativo, que se refere "ao final de 2022".

Preço mais alto da gasolina sob Bolsonaro foi de R$ 8,99. Durante toda a gestão do ex-presidente, entre janeiro de 2019 e dezembro de 2022, o estudo da ANP apontou que o maior preço da gasolina entre os postos consultados pela agência foi de R$ 8,99, verificado nos meses de maio e junho de 2022. O valor ainda é inferior ao exibido no conteúdo desinformativo.

Comparações enganosas sobre preço de combustíveis voltam a circular. Esta não é a primeira vez na qual publicações distorcem valores ao comparar preços de combustíveis nos governos Lula e Bolsonaro. Um deles afirmava que era possível comprar mais litros de gasolina com um salário mínimo em 2025 do que em 2021 (aqui e aqui). Outro dizia que o preço médio da gasolina ficou em R$ 4,59 durante toda a gestão de Bolsonaro (aqui, aqui e aqui). Ambos foram desmentidos por agências de checagem de informação.

Este conteúdo também foi checado pela Reuters.

