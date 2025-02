Porto Seguro discute com dois fundos que podem trazer vantagem estratégica, diz presidente

SÃO PAULO (Reuters) - A Porto Seguro não tem necessidade de capital para expandir seus negócios no mercado de saúde, mas por outro lado tem interesse em ter um parceiro para a área que possa agregar "competências estratégicas", como acesso à tecnologia de inteligência artificial, afirmou o presidente-executivo do grupo segurador, Paulo Kakinoff, nesta sexta-feira.

"Não temos nenhum tipo de abordagem proativa para qualquer movimento relacionado à atração de investidores", disse o executivo a analistas após a publicação mais cedo dos resultados de quarto trimestre da companhia e citando que a empresa tem "recursos próprios" para crescer seus negócios sem precisar acessar capital externo.

Mas, "se deslumbrarmos que um movimento como esse possa acelerar nosso processo de aprimoramento dessa vertical (saúde) com adoção de tecnologias mais avançadas, isso seria uma das condições necessárias para convertemos em investimento", disse Kakinoff, citando como exemplo de tecnologias a IA.

No final de janeiro, a companhia confirmou rumores publicados pela imprensa de que está negociando com potenciais interessados em fazer investimento na vertical de saúde do grupo.

Segundo publicação da Reuters na época, a empresa norte-americana de private equity Summit Partners é um dos vários investidores em discussões com a Porto Seguro, devido à sua experiência em tecnologia e inteligência artificial. As conversas giravam em torno de venda de fatia de pelo menos 5% do negócio de saúde do grupo.

Nesta sexta-feira, Kakinoff afirmou que a Porto iniciou negociações não vinculantes com "alguns fundos" e que "o que nos dá entusiasmo é que pelo menos dois desses fundos poderiam trazer adição de competências estratégicas na vertical saúde".

Apesar disso, o executivo frisou que, além do apelo estratégico, a empresa busca uma avaliação que considere justo para a operação de saúde, que tem um valor "muito maior implícito no grupo como um todo".

