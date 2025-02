Praticidade e rapidez: testamos limpadores elétricos para pincéis de make

Você limpa os seus pincéis e esponjas de maquiagem com frequência? Preciso confessar que eu não limpava até descobrir que a falta desse hábito estava me prejudicando.

A higienização adequada desses acessórios é crucial para a saúde da pele, evitando problemas como alergias e infecções. Quando não limpos, acumulam resíduos de produtos, poeira e bactérias, que podem levar a irritações, dermatites e acne, além de afetar o acabamento da maquiagem.

Limpadores elétricos

Para limpar os meus pincéis resolvi testar dois limpadores elétricos que prometem trazer mais agilidade nesse processo. O primeiro modelo que testei permite limpar vários pincéis de uma só vez. Ele tem um cabo USB e deve ser ligado na tomada para funcionar.

É só colocar a água com detergente/sabonete e encaixar os pincéis na tampa. Bem simples. A água ficou super suja, mas os pincéis continuaram um pouco manchados. Quando eu lavo na mão, eles também ficam assim. Então dá para dizer que o resultado foi satisfatório.

Também dá para limpar esponjinhas de maquiagem, mas, nesse caso, eu não gostei muito do resultado. Quando lavo na mão, elas ficam mais limpas. Outra coisa que me desagradou foi que o meu produto veio com duas marcas permanentes no acrílico, mas posso só ter dado azar mesmo.

O segundo modelo vem com um pote de acrílico, uma espécie de mixer manual e diversas borrachinhas para encaixar os pincéis.

Para funcionar, é preciso colocar duas pilhas AAA. Com ele só dá para limpar um pincel por vez, mas o seu giro é mais potente.

No final das contas, o resultado da limpeza foi bastante semelhante ao outro aparelho. Uma característica bem legal é que ele também serve para secar os pincéis. É só ligar o aparelho sem encostar na água, funcionando como uma centrífuga.

O que mudou pra mim

Começar a lavar meus pincéis com mais frequência melhorou não só a qualidade da minha maquiagem, mas também senti que a minha pele não está tão acneica como antes.

Os limpadores realmente agilizam a minha rotina em relação a isso, já que os pincéis são limpos quase que de forma automática.

Como limpar esponjas

A limpeza das esponjas de maquiagem deve seguir estes passos:

Comece molhando a esponja com água morna

Coloque uma pequena quantidade de sabonete líquido na esponja

Pressione suavemente para que absorva o produto

Use os dedos para esfregar a esponja

Enxágue bem até que a água saia limpa

Aperte delicadamente para remover o excesso, evitando torcer

Coloque em uma toalha limpa para secar naturalmente

Armazenamento correto

Para preservar a qualidade dos pincéis e das esponjas, o armazenamento adequado é fundamental:

Pincéis: guarde-os em um recipiente verticalmente, com as cerdas para cima, evitando que se deformem. O ideal é que tenha tampa, para evitar pegar sujeira

Esponjas: mantenha-as em um local limpo e seco, longe da umidade e poeira

Seguir essas orientações garante não apenas a durabilidade dos seus acessórios de maquiagem, mas também contribui significativamente para a saúde da sua pele.

De quanto em quanto tempo devo higienizar?

A frequência recomendada para a limpeza varia conforme o uso. Para quem utiliza maquiagem diariamente, a limpeza deve ser feita semanalmente. Já quem usa com menos frequência pode optar por uma limpeza a cada duas semanas ou mensalmente. É importante lembrar que esponjas devem ser lavadas após cada uso ou, no mínimo, a cada duas aplicações.

