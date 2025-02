Petróleo fecha em queda com avanço das negociações Ucrânia-Rússia

O petróleo abriu o dia em alta nesta sexta-feira, 14, mas passou a cair no fim da manhã, com avanço nas conversas entre Ucrânia e Rússia por um acordo que encerre a guerra. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou ter tido um "bom encontro" com o vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, e o enviado especial do país Keith Kellogg.

A reunião ocorreu na Alemanha, durante a Conferência de Segurança de Munique. A queda foi acelerada por notícia de que juiz ordenou ao governo Trump que descongele ajuda externa.

O barril do petróleo WTI para março fechou em queda de 0,77% na New York Mercantile Exchange (Nymex), a US$ 70,74, enquanto o do Brent para abril caiu 0,37% na Intercontinental Exchange (ICE), a US$ 74,74.

O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, disse na quinta-feira que o país atingiria Moscou com sanções e potencialmente ações militares se o presidente russo Vladimir Putin não concordasse com um acordo de paz com a Ucrânia que garantisse a independência de Kiev no longo prazo.

Vance também acusou o Wall Street Journal de distorcer suas declarações sobre o possível envio de tropas americanas para a Ucrânia, caso a Rússia não aceitasse negociar o fim do conflito. "Essa guerra é entre a Rússia e a Ucrânia", disse ele.

O mercado também monitora notícia de que o governo de Donald Trump vai conceder sua primeira aprovação para um projeto de exportação de gás natural liquefeito (GNL), revertendo suspensão da gestão Biden.