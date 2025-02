Petróleo cai devido a perspectivas de acordo de paz na Ucrânia

Por Nicole Jao

NOVA YORK (Reuters) - Os preços do petróleo caíram nesta sexta-feira, devido às perspectivas de um acordo de paz entre a Rússia e a Ucrânia, que podem aliviar problemas na oferta global ao encerrar as sanções contra Moscou, mas as perdas foram limitadas por um adiamento na imposição de tarifas recíprocas imediatas dos Estados Unidos.

Os contratos futuros do Brent caíram US$0,28, ou 0,37%, para US$74,74 por barril. O petróleo bruto U.S. West Texas Intermediate (WTI) caiu US$0,55, ou 0,77%, para US$70,74.

Na semana, o Brent ganhou 0,11%, enquanto o WTI perdeu cerca de 0,37%.

O presidente norte-americano Donald Trump ordenou às autoridades dos EUA nesta semana que iniciem discussões sobre o fim da guerra na Ucrânia, depois que o presidente russo, Vladimir Putin, e o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, expressaram o desejo por paz em telefonemas separados com ele.

A suspensão das sanções a Moscou no caso de um acordo de paz deve impulsionar o fornecimento global de energia.

Nesta semana, Trump ordenou que autoridades comerciais e econômicas estudem as tarifas recíprocas contra os países que impõem taxas de importação sobre os produtos norte-americanos e que apresentem suas recomendações até 1º de abril.

"O desdobramento positivo na frente comercial, à luz do adiamento nas tarifas dos EUA, abre caminho para alguma recuperação nos preços do petróleo nesta manhã, já que o ambiente de risco se aquece com as perspectivas de se chegar a um novo consenso comercial", disse o estrategista de mercado do IG, Yeap Jun Rong.