Papa Francisco é hospitalizado para tratar bronquite

O Papa Francisco foi hospitalizado no Policlínico Gemelli, em Roma, nesta sexta-feira, 14. Ele vai passar por exames diagnósticos e dar continuidade ao tratamento contra bronquite, segundo informou o Vaticano em um breve comunicado.

Desde que foi diagnosticado com bronquite na quinta-feira da semana passada, dia 6, o pontífice argentino, de 88 anos, tem mantido suas atividades e audiências no interior da Casa Santa Marta, a residência do Vaticano onde vive.

Durante a Santa Missa do Jubileu das Forças Armadas, no último domingo, 9, o pontífice pediu para um assistente ler discurso por conta de dificuldades respiratórias. Francisco perdeu parte do pulmão quando era jovem devido a uma infecção respiratória, o que torna o quadro mais complexo.

O Papa tem enfrentado problemas de saúde há muito tempo, incluindo episódios prolongados de bronquite. Ele usa um andador ou bengala para se mover pelo seu apartamento. Em janeiro, sofreu uma queda em sua casa e machucou o braço direito. Na ocasião, o religioso teve que imobilizar o braço por precaução.

Antes disso, o Papa já havia aparecido com um hematoma após bater o queixo em sua mesinha de cabeceira. Ele também tem utilizado cadeira de rodas para se movimentar. Com informações da Associated Press.