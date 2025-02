Obama se declara a Michelle após rumores de separação: 'Me tira o fôlego'

Barack Obama usou o Dia dos Namorados dos Estados Unidos, celebrado nesta sexta-feira (14), para se declarar à esposa, Michelle Obama, em um post nas redes sociais. A declaração ocorre em meio a rumores de separação do casal, que completou 32 anos juntos.

O que aconteceu

"Trinta e dois anos juntos e você ainda me tira o fôlego. Feliz Dia dos Namorados, Michelle Obama", escreveu o ex-presidente dos EUA, em publicação no X com uma foto ao lado da esposa.

Pouco depois, Michelle respondeu com a mesma foto e uma mensagem carinhosa: "Se tem uma pessoa com quem sempre posso contar, é você, Barack Obama. Você é minha rocha. Sempre foi, sempre será. Feliz Dia dos Namorados, querido!".

Post do ex-presidente dos EUA, Barack Obama Imagem: Reprodução/Redes sociais

Os rumores sobre uma possível crise no casal ganharam força nos últimos meses, especialmente após a ausência de Michelle em eventos importantes. A ex-primeira-dama não compareceu à posse do presidente Donald Trump, nem ao funeral do ex-presidente Jimmy Carter, em janeiro deste ano. Em ambos os eventos, Barack Obama esteve presente.

A atriz Jennifer Aniston chegou a ser apontada como pivô de uma suposta separação, mas negou qualquer envolvimento com o ex-presidente. "Isso não me incomoda mais. Estou acostumada com esse tipo de coisa, mas esse boato é completamente falso.", afirmou Aniston em entrevista no ano passado. "Eu o encontrei uma vez, mas conheço Michelle muito melhor", completou.

Barack e Michelle Obama se casaram em 1992 e são pais de duas filhas, Malia (26) e Sasha (23). Durante os oito anos de mandato de Obama na Casa Branca, o casal se tornou um símbolo de união e parceria, conquistando admiradores em todo o mundo.