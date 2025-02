Nunes põe filho de Milton Leite na Secretaria de Relações Institucionais

Do UOL, em São Paulo

O prefeito Ricardo Nunes (MDB) anunciou o deputado federal Alexandre Leite (União-SP) como seu novo secretário de Relações Institucionais. Alexandre é filho do ex-vereador Milton Leite (União), que presidiu a Câmara Municipal até o fim do ano passado.

O que aconteceu

Nunes queria deputado ou ex-deputado para a vaga. Em entrevista nesta sexta -feira (14), o prefeito disse que queria alguém com esse perfil "pela necessidade de relação com a área federal", numa referência a emendas e outras negociações com o governo.

Formação de conselho estabelecido pela reforma tributária também motivou a escolha. O grupo será responsável por discutir a implementação das novas regras para impostos, e Nunes considerava importante ter alguém com capacidade de interlocução com o conselho para interceder pelo município.

"Estava com essa secretaria até agora aberta", afirmou Nunes. O prefeito afirmou que fez o convite a Alexandre hoje e que ele aceitou.

Pai do novo secretário foi alvo de denúncias. Em 2024, uma série de reportagens produzidas pelo UOL revelou a relação de Milton Leite com empresas de ônibus que operam na cidade e são investigadas por supostos elos com o crime organizado. Leite foi vereador por 27 anos e presidente da Casa por quatro. Não disputou a última eleição, mas ainda tem forte influência na política paulistana.

Nunes também falou sobre o assassinato de um ciclista ontem, perto do Parque do Povo. "Essas pessoas precisam apodrecer dentro da cadeia", disse o prefeito. Por volta de 6h, Vitor Felisberto Medrado, de 46 anos, foi morto com um tiro na cabeça durante um assalto. "Que ele morra lá dentro da cadeia", falou o prefeito sobre o autor dos disparos.

Ele ainda declarou "apoio e voto" à eventual candidatura de Jair Bolsonaro (PL) à presidência em 2026. O ex-presidente está inelegível, mas seus aliados tentam negociam uma anistia no Congresso que pode beneficiá-lo. "Contra o Lula? Faço campanha para ele", disse Nunes.