Nunes diz que Uber e 99 só pensam em dinheiro e pede mais regulamentação para os aplicativos

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), voltou a criticar a Uber e a 99 por terem lançado o serviço de mototáxi na cidade, apesar do decreto municipal que proíbe a modalidade. Nunes disse que as duas empresas "pensam apenas no dinheiro" e não aparecem para "chorar a dor" quando ocorre a morte de motociclistas e passageiros em acidentes.

O lançamento do serviço, em janeiro, foi uma "irresponsabilidade" da Uber e da 99, disse o prefeito, em entrevista à RedeTV! exibida na madrugada desta sexta-feira, 14. A Justiça suspendeu a operação de mototáxis no município. Nunes afirmou ainda que os aplicativos de transporte deveriam ser melhor regulamentados no País. "Acho que o Congresso precisa tratar desse tema e a gente precisa regulamentar melhor."

Enchentes

Nunes voltou a afirmar que está nos planos da Prefeitura a remoção de parte das famílias que vivem no Jardim Pantanal, na zona leste da capital. O bairro é alvo de enchentes há décadas. "Não tem o menor sentido você tirar aí 30, 40, 50 mil famílias, né? Mas uma parte, sim", disse o prefeito.