Ciclista morto em SP: vídeo mostra dupla seguindo vítima antes do crime

Um novo vídeo obtido pelo UOL nesta sexta-feira (14) mostra que Vitor Medrado, ciclista morto ao lado do Parque do Povo, na zona oeste de São Paulo, sendo "perseguido" pouco antes do crime pelos assaltantes de motocicleta. Horas depois, a mesma moto foi flagrada circulando em um bairro vizinho ao da morte e sendo utilizada no ataque a um motociclista.

O que aconteceu

Vídeo mostra o ciclista andando de bicicleta na calçada da rua Tabapuã, no Itaim Bibi. A via é uma das conexões do Parque do Povo. Com uma diferença de 10 segundos, a moto com os dois suspeitos passa no mesmo trecho. As imagens foram gravadas por uma empresa especializada em monitoramento.

Não é possível afirmar que os suspeitos já tinham planejado o ataque ao ciclista. A abordagem à vítima aconteceu na rua Brigadeiro Haroldo Veloso, a poucos metros de distância do registro de Vitor sendo "seguido". A dupla abordou o ciclista, e um dos criminosos atirou em Vitor. Depois, o celular da vítima foi levado. A ação durou seis segundos.

Imagens já foram disponibilizadas à Policia Civil, que segue investigando o caso. A gravação foi feita pela empresa de especializada em monitoramento Gabriel. Segundo a empresa, foi possível observar a dinâmica do crime e identificar as características da moto e dos suspeitos. O UOL apurou que a placa do veículo foi licenciada na cidade de Dourados (MS). A original corresponde a um veículo de outra marca e modelo.

Polícia tenta localizar os criminosos. O patrulhamento foi intensificado nos bairros próximos ao Parque do Povo nesta sexta-feira (14).

Segundo crime

Câmeras da empresa de segurança também gravaram a dupla percorrendo as ruas do Brooklin, bairro vizinho, antes de outro crime. O segundo ataque aconteceu às 11h20 na rua Ribeiro do Vale, quando uma dupla abordou e baleou um motociclista.

Às 11h, a moto foi flagrada circulando por outras vias. O veículo é da mesma cor e tem a mesma placa registrada na imagem do ataque a Vitor. A Polícia Civil apura se os dois casos foram praticados pelos mesmos criminosos.

Motociclista baleado na ação foi atropelado por carro. A vítima foi socorrida pelo helicóptero Águia, da Polícia Militar, ao HC (Hospital de Clínicas) na capital. O homem não teve a identidade revelada, e não foi possível confirmar o estado de saúde.

Protesto e homenagens

Amigos e familiares fizeram uma homenagem ao ciclista com flores e pediram mais segurança nas ciclovias de São Paulo. O ato aconteceu no mesmo local onde Vitor foi morto.

Vitor tinha uma assessoria esportiva e estava esperando por um aluno antes do crime, contou um amigo dele ao UOL. Imagens mostram o ciclista mexendo no celular segundos antes de ser abordado pelos criminosos em uma moto.