No Nordeste, Lula vê recuo de 16 pontos no índice de 'ótimo ou bom', diz Datafolha

Reduto histórico de eleitores petistas, a região Nordeste registrou uma queda de 16 pontos no índice de aprovação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), passando de 49% para 33%.

Os números são da pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira, 14, que apontou a pior avaliação positiva do presidente em todos os seus mandatos até agora, com 24% de aprovação geral, e 41% de desaprovação.

Apesar da queda, os nordestinos são os únicos que mantêm o índice de aprovação numericamente maior do que o de reprovação, que está em 30%. Como a margem de erro é de quatro pontos no segmento, a porcentagem entre avaliação positiva e negativa, na prática, está empatada.

A queda de popularidade foi menor em outras regiões: no Sudeste, 11 pontos, no Centro-Oeste, nove pontos, e no Sul, cinco pontos. As regiões Nordeste e Sudeste somam 69% dos entrevistados.

No segundo turno das eleições 2022, a diferença entre Lula e o então presidente Jair Bolsonaro (PL) na região foi de 29,67% dos votos válidos. No Piauí, Estado que obteve a maior proporção de votos, Lula recebeu 76,86% dos votos válidos contra 23,14% de Bolsonaro.

Foram ouvidas 2.007 eleitores entre os dias 10 e 11, em 113 cidades brasileiras. A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos na categoria geral do levantamento.