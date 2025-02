No hospital, papa Francisco tem "febre leve", mas está estável, diz Vaticano

ROMA (Reuters) - O papa Francisco, que foi levado ao hospital nesta sexta-feira para tratamento de bronquite, está sofrendo de uma infecção respiratória, mas está em condição estável, disse o Vaticano.

"O Santo Padre... foi submetido a exames especializados e começou a terapia medicamentosa hospitalar", disse um comunicado.

"Os testes iniciais mostraram uma infecção do trato respiratório", disse o comunicado. "Sua condição clínica é razoável; ele tem uma leve febre."

O porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, disse que o papa estava sereno e de bom humor, e que havia lido alguns jornais.

Francisco, de 88 anos, está sofrendo de bronquite há mais de uma semana.

O Vaticano disse nesta sexta-feira que o papa não participaria de vários eventos públicos planejados para os próximos três dias enquanto se recupera no hospital.

Francisco, que é pontífice desde 2013, teve gripe e outros problemas de saúde várias vezes nos últimos dois anos. Quando jovem adulto, ele desenvolveu um caso de pleurisia e teve parte de um de seus pulmões removida e, nos últimos tempos, tem sido propenso a infecções pulmonares.

No início deste mês, Francisco disse aos peregrinos em uma audiência semanal que ele estava sofrendo de um "forte resfriado", que o Vaticano mais tarde descreveu como bronquite.

O papa realizou várias reuniões nesta sexta antes de ir para o hospital. Uma delas foi com Mark Thompson, presidente-executivo do canal de notícias CNN. O papa estava "mentalmente alerta, mas lutando para falar por longos períodos devido a dificuldades respiratórias", informou a CNN mais tarde.

O papa também se reuniu com o primeiro-ministro eslovaco, Robert Fico, com o cardeal Luis Tagle, autoridade sênior do Vaticano, e com um grupo filantrópico católico com sede em Porto Rico.

O vídeo da reunião do papa com Fico mostrou Francisco sentado diante de uma mesa em sua residência no Vaticano, sorrindo e falando em um tom suave.

Francisco está sofrendo com problemas respiratórios desde meados de dezembro. Ele deixou de ler declarações em vários de seus eventos públicos em janeiro e fevereiro, comparecendo às ocasiões, mas pedindo aos assessores que lessem seus comentários preparados.

O papa também sofreu duas quedas recentemente em sua residência no Vaticano, machucando o queixo em dezembro e ferindo o braço em janeiro.

Apesar de seus problemas de saúde periódicos e da mobilidade reduzida, Francisco tem mantido uma agenda lotada, incluindo viagens ao exterior. Em setembro, ele concluiu uma viagem de 12 dias pelo sudeste da Ásia e Oceania, a mais longa de seu papado.

O hospital Gemelli de Roma, o maior da cidade, tem uma suíte especial para tratar papas. Francisco passou nove dias lá em junho de 2023, quando foi submetido a uma cirurgia para reparar uma hérnia abdominal.

(Reportagem de Joshua McElwee e Giulia Segreti)

