Negociações entre Ucrânia e EUA em Munique terminam sem acordo sobre minerais críticos

Por Tom Balmforth e Jonathan Landay e Yuliia Dysa

KIEV/MUNIQUE (Reuters) - As negociações entre o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, e o vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, acabaram em Munique nesta sexta-feira sem um anúncio sobre um acordo de minerais críticos que é central na pressão de Kiev para obter o apoio do presidente norte-americano, Donald Trump.

Kiev apresentou aos EUA um novo esboço de um acordo que poderia abrir grandes recursos de importantes minerais para o investimento norte-americano, em meio a preocupações ucranianas sobre uma versão dos Estados Unidos que foi apresentada aos ucranianos na quarta-feira.

“Nossas equipes continuarão trabalhando no documento”, escreveu Zelenskiy no X, acrescentando que teve um “bom encontro” com Vance, e que o governo ucraniano está pronto “para caminhar o mais rápido possível na direção de uma paz real e garantida”.

Dois membros da delegação ucraniana disseram à Reuters que “alguns detalhes” ainda precisam ser trabalhados.

Não ficou imediatamente claro qual é o ponto de discórdia, mas a Ucrânia quer garantias de segurança mais robustas da Europa e dos Estados Unidos, que protegeriam o país da Rússia no futuro.

Zelenskiy explicou o acordo em uma entrevista à Reuters na semana passada, revelando um mapa com vários depósitos minerais e dizendo que estava oferecendo uma parceria mutuamente benéfica para desenvolvê-los em conjunto, e não "entregá-los de graça".

Os minerais em questão incluiriam muitas variedades de terras raras, assim como titânio, urânio e lítio, entre outras.

Trump, que não se comprometeu em manter a vital assistência militar à Ucrânia, afirmou que quer 500 bilhões de dólares em minerais de terras raras de Kiev e que o apoio de Washington precisa ser “garantido”.

Questionado anteriormente se um acordo seria fechado nesta sexta, Vance tinha dito: “Veremos”.

A Ucrânia recebeu um esboço de acordo elaborado pelos Estados Unidos na quarta-feira, quando o secretário do Tesouro Scott Bessent viajou a Kiev. Zelenskiy afirmou que a Ucrânia o estudaria, para chegar a um acordo em Munique.

Bessent disse à Fox Business Network nesta sexta: "Parte disso começa com um entrelaçamento maior da economia ucraniana com a dos EUA, garantindo que os contribuintes norte-americanos recebam o retorno pelo dinheiro que investiram".

Em encontro que durou 90 minutos com senadores de ambos os partidos dos EUA, em Munique, Zelenskiy se disse preocupado com a proposta norte-americana, disseram três fontes próximas ao tema.

Ele "sentiu que estava sendo injustamente solicitado a assinar algo que não teve a chance de ler", afirmou uma das fontes, que não quis se identificar. "Não acho que ele tenha gostado de receber uma coisa do tipo ‘é pegar ou largar’.”

(Reportagem de Tom Balmforth em Kiev e Jonathan Landay em Munique; reportage adicional de Makini Brice)