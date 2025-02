Na Vale, Lula fala em 'desleixo' no passado e quer empresa 1ª do mundo

Ao participar de um evento da Vale, o presidente Lula (PT) criticou a empresa, disse que houve desleixo e irresponsabilidade no passado e defendeu que a mineradora seja uma das melhores do mundo.

O que aconteceu

Lula e ministros participaram de anúncio de investimento de R$ 70 bilhões da Vale na expansão da mineração de ferro e cobre em Carajás, no Pará. Em seu discurso, ele ressaltou que conheceu a empresa "como uma das mais importantes do mundo", mas que hoje ela estaria em 14º lugar. O presidente não citou a que tipo de ranking se referia.

Presidente disse que a empresa precisa voltar a crescer. "Eu quero te dizer, Pimenta [Gustavo Pimenta, presidente da Vale], que a Vale precisa voltar a ocupar os primeiros lugares na empresa de mineração", disse.

Eu conheci a Vale como uma das mais importantes empresas de minério do mundo. A Vale era a primeira ou a segunda a vida inteira. Hoje, a Vale está no 14º lugar. Se fosse futebol, nem na Série C você estava. Nem na Série C. E eu acho que a Vale é uma empresa tão importante que ela tem que estar sempre na Série A. Presidente Lula

Presidente citou os desastres de Brumadinho e Mariana. Ele afirma que "alguém foi desleixado" e "agiu de forma totalmente irresponsável". "Como o povo de Brumadinho e Mariana não merecia aquelas barragens, a Vale também não merecia, porque a imagem da Vale ficou arranhada, uma empresa da magnitude da Vale, da respeitabilidade internacional, não poderia ter permitido que aquilo acontecesse", falou. Juntas, as tragédias mataram 291 pessoas e deixaram um rastro de destruição.