Condutor perde controle em ultrapassagem e destrói Ferrari de R$ 3 mi; veja

O motorista de uma Ferrari perdeu o controle e bateu o carro contra o portão de uma casa, em Campinas (SP), na manhã desta sexta-feira (14). Câmeras de segurança registraram o acidente.

O que aconteceu?

O condutor da Ferrari acelera o veículo para efetuar uma ultrapassagem, mas perde o controle logo em seguida. O acidente aconteceu na avenida Heitor Penteado, na região do Taquaral, por volta das 9h50.

O carro invade a calçada e bate no portão de uma residência. Com a força do impacto, a roda dianteira esquerda se solta do veículo. A Ferrari para a poucos metros após o portão, sobre a calçada e parte da rua. O portão de metal do imóvel ficou completamente destruído.

Um homem trabalhava na calçada, poucos metros antes do local da colisão. Ele e os dois ocupantes do carro que havia sido ultrapassado vão até a Ferrari checar a situação do motorista. O motorista é retirado do carro e sai andando, sem ferimentos graves.

O veículo era de uma concessionária especializada em veículos de luxo. Segundo a Emdec (Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas), a concessionária fez a remoção do veículo. Ele foi levado para um barracão da própria loja.

A Ferrari, modelo 296 GTB, tem valor de mercado em torno de R$ 3,5 milhões, segundo anúncios de venda do modelo na internet.