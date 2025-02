Moraes vota por STF julgar morte de Rubens Paiva e mais vítimas da ditadura

O ministro Alexandre de Moraes votou a favor de que o STF julgue processos sobre as mortes do ex-deputado federal Rubens Paiva e de outras duas pessoas vítimas da ditadura militar.

O que aconteceu

Moraes votou nesta sexta-feira (14) para que a Corte dê "repercussão geral" aos processos. Ele é relator dos casos no Supremo. A repercussão geral é um mecanismo do STF que determina que a decisão tomada pelo tribunal em relação aos casos produz uma tese que deve ser aplicada em julgamentos semelhantes nas instâncias inferiores (estaduais, federais e no STJ).

Se repercussão geral for dada aos casos, STF fará outro julgamento para definir que tese será aplicada. A análise do tema começou nesta sexta no plenário virtual da Corte e deve ser finalizada até o dia 21. Neste momento, os ministros farão um exame preliminar dos casos, ou seja, julgarão apenas se a repercussão geral merece ser aplicada, e não o mérito da questão. Somente Moraes publicou seu voto até agora — ainda faltam as posições dos outros dez ministros.

Além de Rubens Paiva, Moraes votou para que outros dois casos sejam julgados por repercussão geral:

Mário Alves de Souza Vieira. Um dos fundadores do Partido Comunista Revolucionário, Mário foi sequestrado em janeiro de 1970 e nunca foi encontrado.

Um dos fundadores do Partido Comunista Revolucionário, Mário foi sequestrado em janeiro de 1970 e nunca foi encontrado. Helder José Gomes Goulart. Ele foi morto pelo regime militar e teve a ossada encontrada no Cemitério de Perus, em São Paulo, em 1992. O MPF (Ministério Público Federal) pediu a condenação de um dos legistas que atestou a morte por ocultar as reais motivações do falecimento.

Os processos discutem se a Lei da Anistia, de 1979, deve ser aplicada nos casos de Rubens Paiva e das outras vítimas. As ações debatem se a anistia poderia ser dada para crimes permanentes, cuja ação se prolonga no tempo, como sequestro e ocultação de cadáver, e se a legislação não violaria tratados internacionais de direitos humanos assinados pelo Brasil.

No voto, Moraes destacou a relevância de discussão do tema. Ele afirmou que os casos em julgamento trazem um "panorama fático que, em princípio, não recebeu suficiente atenção da Corte", quando o STF decidiu não revisar a Lei da Anistia.

Em 2010, o STF decidiu manter o perdão dos crimes cometidos na ditadura, mas pode revisar entendimento. Nesta semana, a Corte formou maioria para analisar se a Lei da Anistia deve ser aplicada a casos de ocultação de cadáver.

Morte de Rubens Paiva foi retratada no filme "Ainda Estou Aqui". A produção, protagonizada por Fernanda Torres e Selton Mello, que interpretou Rubens, foi indicada a três categorias do Oscar (Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz para Torres).

O que diz voto de Moraes

Dessa maneira, os presentes casos tangenciam matéria de grande relevância para a pauta dos direitos humanos, permitindo que agora o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL avalie a questão a partir da perspectiva de casos concretos, com diferentes nuances. Portanto, na presente hipótese É PATENTE A REPERCUSSÃO GERAL.