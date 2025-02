Moradores de SP e RJ recebem alerta de terremoto; Defesa Civil nega

Do UOL, em São Paulo

Moradores de São Paulo e Rio de Janeiro foram surpreendidos na madrugada desta sexta-feira (14) com um alerta de terremoto. A Defesa Civil nega ter emitido a notificação. A mensagem também incluía dicas de segurança para a população.

O que aconteceu

O alerta foi recebido por celulares com sistema Android. O sistema indicou tremores com magnitudes de 4,6 em Ubatuba e 5,5 na Baixada Santista.

A tecnologia funciona com sensores dos próprios dispositivos para detectar movimentações sísmicas e pode emitir notificações preventivas com base em dados globais de sismologia.

A notificação incluiu orientações de segurança. As recomendações incluem o uso de sapatos, a verificação das saídas de gás e a precaução para evitar construções que possam estar danificadas.

A Defesa Civil de São Paulo afirmou que o alerta não partiu do Centro de Gerenciamento. De acordo com o órgão, a notificação "possivelmente tenha sido emitida por algum serviço exclusivo do Google".

"Não foi registrado nenhum abalo sísmico no estado de São Paulo", afirma o Centro de Sismologia da USP (Universidade de São Paulo). Defesa Civil disse em nota que não emitiu nenhum alerta de terremoto na madrugada desta sexta-feira (14).

Não há nenhuma ocorrência registrada ou em atendimento pelas equipes das Defesas Civis municipais

Defesa Civil do estado de São Paulo

Reações nas redes sociais

Usuários informaram nas redes sociais que o alerta não chegou para donos de iPhones. Apenas dispositivos Android receberam uma notificação. No X, antigo Twitter, o assunto rapidamente se tornou um dos mais comentados.

A defesa civil aprendeu a mandar alerta e agora até terremoto tá tendo em São Paulo. pic.twitter.com/PMWKnmwAQL -- Camila Azevedo ? (@Cah_Azevedo) February 14, 2025