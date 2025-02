Montadora chinesa GAC abre centro de peças no Brasil de olho em lançamento da marca no país neste semestre

SÃO PAULO (Reuters) - A montadora GAC, que afirma ser a quarta maior da China, anunciou nesta sexta-feira a inauguração de um centro de distribuição de peças no Brasil, em uma preparação para o lançamento da marca no país ainda neste trimestre.

A companhia estatal, que anunciou no final do ano passado que vai investir no Brasil, sexto maior mercado de veículos do mundo, cerca de R$6 bilhões nos próximos cinco anos, pretende lançar de cinco a sete veículos este ano no mercado brasileiro.

Os lançamentos envolverão modelos elétricos, híbridos e também à combustão, uma novidade na onda recente de montadoras chinesas que desembarcaram no país, como BYD, GWM e Zeekr, que têm focado em veículos eletrificados apenas.

O centro de distribuição de peças, com 2 mil metros quadrados, foi aberto em Cajamar (SP), na região metropolitana de São Paulo.

"A empresa quer garantir a disponibilidade imediata de componentes para manutenção e revisão", afirmou a GAC em comunicado à imprensa, citando que a instalação será operada pela dinamarquesa DSV. A GAC tem centros de distribuição de peças no Panamá, Emirados Árabes Unidos, México e Rússia.

A GAC disse ter presença em 74 países e que produziu no ano passado 2,5 milhões de veículos. Para efeito de comparação, as vendas de veículos no Brasil em 2024 somaram 2,6 milhões.

A preparação da GAC para lançar seus veículos no país ocorre em um momento em que montadoras tradicionais presentes no Brasil avaliam fazer ao governo federal um pedido de antidumping contra rivais chinesas.

Em janeiro, a participação de veículos importados no total vendido no país alcançou 23%, maior nível desde 2012, impulsionada em grande parte pelo avanço das vendas de BYD e GWM que estão construindo fábricas locais na Bahia e São Paulo, respectivamente.

(Por Alberto Alerigi Jr.)