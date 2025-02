Melhora saúde intestinal e ajuda imunidade: benefícios do levedo de cerveja

O levedo de cerveja é um suplemento alimentar obtido durante o processo de fermentação da cevada na fabricação da cerveja. Ele é composto por 40% de proteínas, incluindo todos os aminoácidos essenciais para o corpo, 30% de fibras, além de vitaminas do complexo B, zinco e magnésio.

A seguir, veja os principais benefícios e como deve ser sua ingestão.

1. Melhora aspecto da pele e dos cabelos

O levedo de cerveja é fonte de todas as vitaminas do complexo B, principalmente a vitamina B5. Esse nutriente desempenha um papel fundamental no fortalecimento e brilho de cabelos e unhas, contribuindo para sua saúde e aparência.

2. Reforça o sistema imunológico

Pode ajudar a fortalecer o sistema imunológico por ter vitaminas do complexo B, minerais como zinco e fibras prebióticas que equilibram a microbiota intestinal.

Ele contém também fibras beta-glucanas, que estimulam a resposta imunológica, auxiliando o corpo a combater infecções.

3. Auxilia no controle do colesterol

O levedo de cerveja auxilia no controle do colesterol devido à presença de fibras, como as beta-glucanas, que ajudam a reduzir os níveis de colesterol LDL (considerado "ruim") no sangue. Essas fibras se ligam ao colesterol no sistema digestivo, impedindo sua absorção e promovendo sua eliminação.

O levedo ainda contém cromo, um mineral que melhora o metabolismo dos lipídios, colaborando para o controle dos níveis de colesterol e triglicerídeos no organismo.

4. Promove a saúde intestinal

As fibras prebióticas presentes no levedo de cerveja desempenham um papel importante no equilíbrio da microbiota intestinal. Elas estimulam o crescimento de bactérias benéficas no intestino, promovendo um ambiente saudável para a digestão.

Essas fibras auxiliam na prevenção de problemas digestivos, como a prisão de ventre, ao melhorar o trânsito intestinal e facilitar a eliminação das fezes.

5. Controle do açúcar no sangue

O cromo encontrado no levedo de cerveja melhora a resposta do organismo à insulina. Por isso, regula os níveis de glicose no sangue. Isso torna o levedo de cerveja benéfico para pessoas com diabetes tipo 2.

6. É fonte de proteínas vegetais

O levedo de cerveja é uma fonte de proteínas vegetais e aminoácidos essenciais. Por isso, contribui com a recuperação muscular, produção de enzimas e hormônios e para a manutenção dos tecidos corporais. É uma opção de reposição de proteínas para pessoas veganas ou vegetarianas.

Contraindicações

O levedo de cerveja deve ser evitado por pessoas com alergia a leveduras, doenças fúngicas ou sistema imunológico comprometido.

Indivíduos com problemas renais e mulheres grávidas ou amamentando também devem consultar um médico antes de consumi-lo. O consumo excessivo de fibras causa problemas digestivos, como diarreias.

O levedo pode interagir com medicamentos, como os indicados no controle de diabetes e antidepressivos.

Como consumir

O levedo de cerveja pode ser incluído na dieta de diversas formas. Ele pode ser adicionado a vitaminas ou sucos de frutas, sopas e molhos, funcionando como uma alternativa mais saudável ao amido de milho para engrossar preparações.

Pode também ser misturado com frutas amassadas, saladas de frutas ou iogurtes.

A recomendação é consumir até duas colheres de sopa por dia.

Fonte: Ligiê Brito, nutróloga do comitê científico da Abran (Associação Brasileira de Nutrologia).