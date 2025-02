Medvedev vence Struff e alcança em Marselha a primeira semifinal do ano

O tenista russo Daniil Medvedev se classificou nesta sexta-feira (14) para sua primeira semifinal do ano no torneio ATP 250 de Marselha após derrotar o alemão Jan-Lennard Struff por 2 sets a 0.

O ex-número 1 do mundo venceu com parciais de 6-3 e 6-2 num duelo que durou 78 minutos.

"Não comecei bem a partida. Ele teve muitos break points", explicou Medvedev, campeão em 2021 na cidade do sul da França.

"Saquei bem algumas vezes. Ele cometeu alguns erros. Faz parte do tênis. Depois ganhei o controle do jogo e sinto que fui um jogador um pouco melhor", acrescentou o russo.

"Joguei duas boas partidas aqui, não perdi meu saque", concluiu Medvedev, que vai enfrentar Hamad Medjedovic ou Daniel Altmaier por uma vaga na final de domingo.

Oitavo colocado no ranking mundial, Medvedev não teve um bom início de temporada, com eliminações na segunda fase do Aberto da Austrália e em Roterdã.

O atual campeão do torneio de Marselha, o francês Ugo Humbert (17º do ranking), também conseguiu se classificar para as semifinais após vencer o italiano Lorenzo Sonego (35º) por 2 sets a 0, parciais de 6-4 e 6-4.

