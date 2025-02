Marinha de El Salvador apreende 1,7 tonelada de cocaína no Pacífico

A Marinha de El Salvador apreendeu 1,7 tonelada de cocaína e deteve três equatorianos que transportavam a droga em uma embarcação no oceano Pacífico, informou, nesta sexta-feira (14), o presidente Nayib Bukele.

"Interceptamos uma embarcação 515 milhas náuticas (954 quilômetros) a sudoeste da boca El Cordoncillo, Estero de Jaltepeque, apreendendo 1,7 toneladas de cocaína, avaliadas em 44,8 milhões de dólares (cerca de R$ 260 milhões)", escreveu Bukele na rede social X.

Após qualificar esta apreensão como um golpe "contundente" ao narcotráfico, o presidente afirmou que os três equatorianos que estavam na lancha "já estão sob custódia".

No último ano, segundo Bukele, a Marinha salvadorenha apreendeu "um total de 24,4 toneladas de cocaína em alto-mar, avaliadas em 610,2 milhões de dólares (R$ 3,53 bilhões na cotação atual)".

"Continuaremos enfrentando o crime organizado e o narcotráfico", assegurou o governante.

A Marinha de El Salvador realiza frequentemente apreensões em alto-mar.

Os países da América Central são um ponto de passagem para as drogas que, vindas da América do Sul, principalmente da Colômbia, Equador ou Peru, têm como destino os Estados Unidos, o maior consumidor de cocaína no mundo.

