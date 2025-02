SP: homem que espancou idoso após discussão tem prisão temporária decretada

A Justiça de São Paulo decretou nesta, quarta-feira (14), a prisão temporária do homem de 22 anos que espancou um idoso em uma avenida de Praia Grande, no litoral de São Paulo.

O que aconteceu

Agressão aconteceu durante uma confusão na Avenida Presidente Castelo Branco, no bairro Aviação. Confusão teria começado devido ao barulho feito com o carro do jovem, um Porsche Cayenna, de 2014, registrado em Belo Horizonte (MG).

A polícia pediu a prisão, e agora procura o homem para prendê-lo. Segundo a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo), a Delegacia de Investigações Gerais de Praia Grande pediu prisão temporária por tentativa de homicídio com os agravantes de motivo fútil, meio cruel, impossibilidade de defesa e pela vítima ter mais de 60 anos.

Relembre o caso

Agressão aconteceu após discussão na noite desta quarta-feira (12), e começou com uma moradora do prédio onde o homem estaria hospedado. Depois, o idoso aparece e também discute com o agressor. Na sequência, começa o espancamento, que também tem o envolvimento de outras pessoas na rua.

Mesmo com a vítima no chão, as agressões continuam, e o idoso é atingido por um chute na cabeça. Ele fica desacordado. Além de ter perdido a consciência, ele teve vários hematomas e escoriações.

Depois, o agressor entrou no carro e fugiu. Vizinhos acionaram o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e o homem foi levado para o Pronto-Socorro Central de Praia Grande.

Agressor tem histórico de violência

Ainda segundo a SSP, há pelo menos outros dois boletins de ocorrência registrados contra o mesmo homem. Em 2021 ele foi denunciado por dano, em um caso registrado na Delegacia de Proteção ao Idoso da capital. Mas, não houve prosseguimento por não ter representação criminal dentro do prazo legal.

Outro caso foi em janeiro deste ano, também em Praia Grande, e na mesma avenida da agressão. Segundo a prefeitura da cidade, em nota encaminhada à reportagem, o mesmo Porsche estava estacionado irregularmente sobre uma faixa de pedestres, quando uma equipe da GCM (Guarda Civil Municipal) parou para realizar o auto de infração.

Enquanto os guardas anotavam a placa, o homem se aproximou, aparentemente alcoolizado, passou a ofender e ameaçar a equipe. Ele teria se negado a retirar o veículo do local proibido, que acabou apreendido.