Lula: Trump não virá ao Brasil por não querer compromisso com meio ambiente

O presidente Lula afirmou hoje (14) acreditar que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não virá ao Brasil porque "não quer compromisso" com a questão climática.

O que aconteceu

Lula disse que Trump não deve participar da COP30, que acontecerá em Belém (PA) em novembro. Ele deu a declaração após citar medidas ambientais tomadas pelo americano, como a retirada dos Estados Unidos do Acordo de Paris, que prevê a redução das emissões de gases do efeito estufa, para dizer que Trump não tem compromisso com o combate às mudanças climáticas.

O presidente afirmou que o planeta vive "atitudes irresponsáveis". Ele ainda voltou a criticar os países ricos por não repassarem recursos para as nações em desenvolvimento que mantêm suas florestas de pé. As declarações foram dadas pelo petista em evento hoje (14), no qual foram anunciados investimentos federais no Pará para a COP30, Conferência Mundial do Clima da ONU.

Prometeram 100 bilhões de dólares em 2009, não deram. Nós ficamos atrás de 300 bilhões, não deram. E agora a conta é 1 trilhão e 300 bilhões de dólares. E não vão dar, porque o presidente dos Estados Unidos já não assinou o protocolo de Kyoto, agora saiu do Acordo de Paris e acho que nem vai vir aqui. Porque ele não quer o compromisso.

Quem quer compromisso somos nós, que acreditamos na ciência, que acreditamos que o mundo está tão difícil, que temos medo que está chovendo muito onde não chovia, que está fazendo muita seca onde sempre choveu, as queimadas estão exageradas, que lugar que fazia calor está fazendo frio, lugar que fazia frio está fazendo calor. Quem tem juízo nesse mundo sabe que o planeta está vivendo atitudes irresponsáveis. E nós queremos cumprir a nossa parte. Nós assumimos a responsabilidade.

Presidente Lula

É a segunda vez nesta semana que o petista critica Trump pela atuação na questão climática. Em entrevista a uma rádio na quarta (12), ele disse que falas do presidente americano poderiam levar países ricos a deixarem de se comprometer com as mudanças do clima.