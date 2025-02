Lula: Marina jamais será contra exploração de petróleo porque é inteligente

O presidente Lula (PT) disse hoje (14) que a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, "jamais será contra" a prospecção de petróleo na margem equatorial porque "é uma pessoa inteligente". As falas vêm em meio à pressão para o Ibama aprovar a licença para a Petrobras explorar uma área sensível na costa do Amapá.

O que aconteceu

Presidente disse que ministra não vai se opor se Petrobras cumprir todos os requisitos ambientais. "Tenho certeza que a Marina jamais será contra, porque a Marina é uma pessoa muito inteligente", falou ele em entrevista à rádio Clube do Pará, dizendo que a ministra se opõe ao método, não à exploração em si. "Não é 'não quero', é como fazer para não ser predatório com a nossa querida Amazônia."

Ele afirmou ainda que, caso o local abrigue a reserva de petróleo esperada, o país "não pode prescindir dessa riqueza". "É com esse dinheiro que a gente vai fazer a transição energética, que a gente vai ter dinheiro para cuidar da nossa floresta, de manter a nossa floresta em pé", justificou.

Declarações acontecem após presidente criticar abertamente o Ibama pela demora na liberação. Em entrevista a uma rádio do Amapá nesta quarta (12), o presidente disse que o instituto não pode ficar nesse "lenga-lenga", e que parece que é "contra o governo".

Petrobras tenta licença para explorar petróleo na margem equatorial desde 2020. O pedido mais recente, de 2023, foi rejeitado pelo Ibama, que considerou que a empresa não apresentou soluções para socorro dos animais em caso de vazamento de óleo. À época, demoraria 43 horas para que uma embarcação de resgate chegasse ao local da perfuração.

Marina Silva disse em nota que decisão não cabe a ela, mas aos técnicos. Internamente, a ministra reclamou que essa não era a atitude que esperava ao reatar com o PT e aceitar participar da gestão, em 2022.

Área visada fica a 175 km da costa do Amapá, a 500 km da foz do rio Amazonas e inclui bioma recém-descoberto. O recife de corais da foz do rio Amazonas só foi registrado em 2016, e estima-se que se estenda por uma área equivalente à do estado do Rio Grande do Norte. Tanto os corais quanto os manguezais que margeiam a costa amapaense são locais de reprodução, fonte de alimentos e berçário para várias espécies marinhas.